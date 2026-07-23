Cảnh sát đường thủy Hà Nội cắm biển cảnh báo, phòng ngừa đuối nước

Theo lực lượng chức năng, thời gian gần đây, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tìm đến các khu vực ven sông để tắm mát và vui chơi. Tuy nhiên, đây đều là những vị trí có địa hình phức tạp, lòng sông xuất hiện nhiều hố sâu, dòng chảy thay đổi thất thường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với UBND phường Hồng Hà, Công an phường Hồng Hà và Cảng vụ Đường thủy nội địa Hà Nội tổ chức tuyên truyền, cắm biển cảnh báo phòng, chống đuối nước tại khu vực bờ phải sông Hồng, đoạn thượng lưu cầu Long Biên, thuộc phường Hồng Hà.

Tại buổi tuyên truyền, tổ công tác đã lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí trọng điểm, đồng thời trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tắm sông, không để trẻ em tự ý vui chơi ven sông khi không có người lớn giám sát; khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý con em, chấp hành các khuyến cáo của lực lượng chức năng để phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Việc lắp đặt các biển cảnh báo được kỳ vọng sẽ giúp người dân nâng cao nhận thức về những nguy cơ mất an toàn khi tắm sông, bơi lội tại các khu vực nguy hiểm, từ đó hạn chế các vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, trong tháng 6/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã phối hợp với chính quyền các địa phương lắp đặt biển cảnh báo tại 16 vị trí bãi tắm tự phát dọc tuyến sông Hồng và sông Đuống thuộc địa bàn quản lý. Đây đều là những khu vực có địa hình phức tạp, lòng sông xuất hiện nhiều hố sâu, dòng chảy siết, thay đổi thất thường, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước. Việc tiếp tục cắm biển cảnh báo tại khu vực thượng lưu cầu Long Biên góp phần mở rộng phạm vi cảnh báo, giúp người dân nhận biết các khu vực nguy hiểm và nâng cao ý thức phòng ngừa.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực ven sông, bãi tắm tự phát và những vị trí có nguy cơ mất an toàn để kịp thời lắp đặt bổ sung biển cảnh báo; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tắm, bơi lội tại các khu vực nguy hiểm, góp phần phòng ngừa tai nạn đuối nước và bảo đảm an toàn trên các tuyến sông trên địa bàn.