Chốt hạn 15 ngày với các xã, phường chậm thực hiện Kế hoạch 382

ANTD.VN - Sáng 23/7, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác PCCC và CNCH sau 1 năm triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và 6 tháng đầu năm 2026; triển khai Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội cùng các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Hội nghị cũng chính thức ra mắt ứng dụng "Tư vấn an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện" trên nền tảng iHanoi.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND TP Hà Nội và kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, các sở, ngành thành phố. Về phía Công an TP Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Ra mắt Mini App "Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý và sử dụng điện"

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực PCCC và CNCH, đồng thời triển khai Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 14/5/2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ PCCC và CNCH.

Lực lượng Công an thành phố đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư, nhiều nghị quyết, kế hoạch quan trọng nhằm triển khai Luật PCCC và CNCH, Luật Thủ đô. Công tác tuyên truyền tiếp tục đổi mới theo hướng lấy người dân làm trung tâm, phát huy hiệu quả các mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Điểm chữa cháy công cộng", góp phần nâng cao năng lực xử lý sự cố ngay từ cơ sở theo phương châm "4 tại chỗ".

UBND thành phố Hà Nội giao CATP là đơn vị giám sát, kiểm tra tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ về PCCC và CNCH đối với UBND cấp xã

Tại hội nghị, UBND TP cũng tổ chức lễ ra mắt Mini App "Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý và sử dụng điện" trên nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi - giải pháp chuyển đổi số do Công an TP Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội xây dựng nhằm đưa kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn PCCC đến gần hơn với người dân. Được phát triển trên cơ sở thực hiện chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia và kế hoạch tuyên truyền kiến thức PCCC giai đoạn 2026-2030 của thành phố, ứng dụng hướng tới mục tiêu kéo giảm các vụ cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện - nguyên nhân chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ cháy dân sinh hiện nay.

Khác với hình thức tuyên truyền truyền thống, Mini App cho phép người dân chủ động đăng ký để được lực lượng Công an, ngành điện và chính quyền địa phương đến tận nơi kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn bảo đảm an toàn trong quản lý, sử dụng điện. Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng iHanoi, thông tin sẽ được chuyển ngay đến các đơn vị chức năng để phối hợp xử lý; cán bộ trực tiếp kiểm tra hệ thống điện, phát hiện nguy cơ mất an toàn, hướng dẫn khắc phục tồn tại và trang bị kỹ năng phòng ngừa phù hợp với từng hộ gia đình.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ trụ sở UBND TP Hà Nội đến 126 điểm cầu các xã, phường

Sau thời gian nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai thí điểm tại hai phường Hoàn Kiếm và Vĩnh Hưng từ đầu tháng 7/2026, Mini App đã tiếp nhận, xử lý hàng trăm yêu cầu của người dân, khẳng định hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ số trong công tác PCCC. Từ nay, ứng dụng chính thức được triển khai trên toàn địa bàn Thủ đô, trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân trong phòng ngừa cháy, nổ, góp phần xây dựng Hà Nội an toàn, văn minh và hiện đại.

Xử lý nghiêm nếu buông lỏng quản lý

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đánh giá, sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác PCCC và CNCH của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật là số vụ cháy giảm trên 35% so với cùng kỳ; hệ thống cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo cơ bản được ban hành đầy đủ, phù hợp thực tiễn quản lý.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động tham mưu thành phố ban hành nhiều chương trình, nghị quyết, kế hoạch quan trọng; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần kéo giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thay mặt UBND thành phố, đồng chí Đỗ Anh Tuấn biểu dương những kết quả, thành tích mà các lực lượng, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của một bộ phận chính quyền cơ sở còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Hà Nội chính thức ra mắt Ứng dụng tư vấn an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện trên iHanoi

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, đến ngày 1/7/2026, vẫn còn 84/126 UBND xã, phường chưa báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 382 của UBND thành phố. Nhiều địa phương chậm từ 2 đến 6 tháng trong việc rà soát dữ liệu, lập danh sách các vị trí xây dựng bể chứa nước và hệ thống PCCC phục vụ khu dân cư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh đây là những "điểm nghẽn" và cho thấy sự thiếu trách nhiệm của một số đơn vị cơ sở. Trước thực trạng này, đồng chí Đỗ Anh Tuấn yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, giao Sở Nội vụ tổ chức thanh tra công vụ đối với lãnh đạo các xã, phường và các sở, ngành chậm thực hiện nhiệm vụ; kết quả sẽ được đưa vào đánh giá KPI, OKR hàng tháng của người đứng đầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố ấn định thời hạn 15 ngày để toàn bộ 84 xã, phường chưa hoàn thành nhiệm vụ phải khẩn trương hoàn tất các nội dung tồn đọng, báo cáo lại Công an thành phố để tổng hợp. Việc kiểm tra sẽ không dừng ở báo cáo giấy mà sẽ tổ chức hậu kiểm, đánh giá trực tiếp kết quả thực hiện cũng như trách nhiệm của người đứng đầu.

"Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong công tác PCCC. Giao Công an thành phố kiểm tra, báo cáo cụ thể về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng địa phương. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đối với các đơn vị chậm trễ", đồng chí Đỗ Anh Tuấn chỉ đạo tại hội nghị.

Bên cạnh việc chấn chỉnh trách nhiệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai quyết liệt Đề án xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC - giải pháp công nghệ giúp phát hiện cháy sớm và kết nối trực tiếp với Trung tâm chỉ huy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Theo đó, Công an thành phố và UBND các xã, phường phải hoàn thành việc hướng dẫn 100% cơ sở thuộc diện quản lý khai báo đầy đủ dữ liệu PCCC trước ngày 30/8/2026, bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống".

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục vận động cơ sở lắp đặt thiết bị báo cháy và truyền tin kết nối Trung tâm chỉ huy của Bộ Công an, hoàn thành trước 1/7/2027; vận động người dân cài đặt ứng dụng "Báo cháy 114" trước 30/9/2026.

Đối với các khu dân cư không bảo đảm điều kiện giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố giao các địa phương khẩn trương thống kê, lập danh sách để thành phố bố trí ngân sách lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định.

Một nội dung được lãnh đạo thành phố đặc biệt nhấn mạnh là đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng chuyển từ phổ biến quy định pháp luật sang hình thành kỹ năng, thói quen phòng ngừa cháy, nổ cho người dân thông qua nền tảng số iHanoi. Tổng công ty Điện lực Hà Nội được giao chủ trì hướng dẫn an toàn sử dụng điện, nhất là khu vực sau công tơ - nơi chiếm tới 76% nguyên nhân các vụ cháy.

Đối với các công trình vi phạm kéo dài, nhà trọ, kho xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm, áp dụng các biện pháp mạnh như cắt điện, cắt nước đối với các cơ sở cố tình chây ỳ, đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng sớm báo cáo phương án xử lý các công trình vi phạm tồn tại nhiều năm.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, công tác PCCC và CNCH không chỉ là nhiệm vụ quản lý Nhà nước mà còn là trách nhiệm trước tính mạng, tài sản của nhân dân. Mọi biểu hiện thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý của người đứng đầu cơ sở sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định và chế tài cán bộ; đồng thời yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục phát huy vai trò, huy động sức mạnh của cả cộng đồng nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, giảm thiểu tối đa các nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn Thủ đô.