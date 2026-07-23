ANTD.VN -Trước thềm Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Mở đầu chuỗi hoạt động, đồng chí Trung tá Bùi Thế Anh - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng đã dẫn đầu đoàn công tác của Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an phường đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Liệt sĩ Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Trung tá Bùi Thế Anh - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng đã dẫn đầu đoàn công tác của Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an phường đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Liệt sĩ Bắc Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Hoạt động dâng hương tại Tượng đài Liệt sĩ Bắc Sơn không chỉ là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng.

Hoạt động dâng hương tại Tượng đài Liệt sĩ Bắc Sơn không chỉ là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng

Chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 của Công an phường Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.

Đây là những việc làm thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, đồng thời khẳng định trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của lực lượng Công an phường Hai Bà Trưng đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong thời kỳ mới.