Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, tri ân người có công toàn quốc

ANTD.VN - Sáng 23/7, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng dự hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng đông đảo đại biểu là người có công với cách mạng tiêu biểu trên cả nước, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thân nhân liệt sỹ và các nhân chứng lịch sử.

Báo cáo về công tác chăm lo người có công với cách mạng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, gần 80 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ngày 27/7 là Ngày Thương binh - Liệt sỹ, công tác chăm lo người có công luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và ngày càng được hoàn thiện.

Đến nay, cả nước đã xác nhận trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sỹ, trên 650.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, hơn 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải

Theo Quyền Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, riêng năm 2026, thực hiện Kết luận số 57 của Ban Bí thư hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, nhiều chính sách đang được triển khai đồng bộ như sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, bổ sung chính sách ưu đãi, điều chỉnh tăng 8% mức chuẩn trợ cấp ưu đãi từ ngày 1/7/2026, ban hành cơ chế đặc thù phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, đồng thời tập trung nguồn lực nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ và trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.

Giai đoạn 2020-2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động hơn 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn và trao hơn 57.000 sổ tiết kiệm cho người có công.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết hội nghị năm nay có sự tham dự của 310 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người có công trên cả nước, trong đó có 19 Mẹ Việt Nam anh hùng, 27 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 119 thương binh, 31 bệnh binh, 44 thân nhân liệt sỹ cùng nhiều cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và người có công thuộc các dân tộc thiểu số. Bộ trưởng nhấn mạnh đây là những tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, sự hy sinh và nghị lực vươn lên sau chiến tranh.

Trong 19 đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự hội nghị, có 10 Mẹ ở độ tuổi từ 90-101 tuổi, 2 đại biểu Lão thành cách mạng, 2 đại biểu là cán bộ tiền khởi nghĩa - những nhân chứng của các mốc son lịch sử đầu tiên của cách mạng Việt Nam, 27 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 01 người có công giúp đỡ cách mạng.

Trong các đại biểu có 119 người là thương binh, trong đó có 07 thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% tới 97%, độ tuổi từ 75-81 tuổi; người có công là bệnh binh 31 người, trong đó có 03 bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 65% tới 81%, độ tuổi từ 80-86 tuổi; 20 người có công hưởng chế độ chất độc hóa học; 25 người có công bị địch bắt, tù đày; 44 người có công là thân nhân liệt sĩ; 20 đại biểu là người dân tộc thiểu số, thuộc 9 dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Hre, Cơ Tu, Ca Dong, Pa Cô, Khơ Mú...

Đề cập hoạt động trao trả kỷ vật tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng cho biết 96 trang hồ sơ của liệt sỹ Nguyễn Đức Châu và 145 trang tài liệu về liệt sỹ Cao Mỹ Toàn sẽ được trao lại cho thân nhân sau hơn nửa thế kỷ lưu giữ. Theo ông, mỗi hồ sơ, kỷ vật được trao trả không chỉ là những tư liệu lịch sử mà còn góp phần nối lại ký ức, giúp gia đình người có công vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài nhiều thập kỷ.

"Họ chính là hiện thân sống động và cảm động nhất của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam”, ông nói, đồng thời bày tỏ mong muốn các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công tiếp tục là tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Vượt lên khuôn khổ của một nghi thức tri ân thông thường, những kỷ vật nhuốm màu thời gian được trao lại không chỉ là những vật dụng đơn thuần, mà còn là sợi dây kết nối thiêng liêng, là hiện thân của lý tưởng cách mạng và tinh thần quả cảm của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.