Khám sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ là thương binh của CATP Hà Nội

ANTD.VN -Hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), ngày 22/7/2026, Bệnh viện CATP Hà Nội đã tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc cho các đồng chí là thương binh của CATP.

Thượng tá Đoàn Thúy Hòa – Phó Giám đốc Bệnh viện CATP thăm khám, tư vấn sức khỏe cho thương binh CATP Hà Nội

Thực hiện khám chuyên môn

Tại buổi khám bệnh, các y, bác sĩ Bệnh viện CATP đã tiến hành thăm khám lâm sàng, đo huyết áp, chuyên khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, siêu âm chuyên sâu,…; chẩn đoán, theo dõi bệnh lý, đưa ra phương hướng điều trị và cấp thuốc theo đúng chế độ đối với đối tượng chính sách là thương binh.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ là thương binh cũng được trang bị thêm nhiều kiến thức mới về chế độ dinh dưỡng, theo dõi, chăm sóc sức khoẻ, nhận biết và phòng ngừa các nguy cơ về bệnh lý có thể xảy ra.

Tặng quà các đồng chí thương binh

Nhân dịp này, Chi hội Tư vấn nâng cao sức khoẻ Hà Nội đã đồng hành cùng Ban Giám đốc Bệnh viện CATP gửi tặng 90 suất quà ý nghĩa, thể hiện sự tri ân tới các đồng chí thương binh của CATP đã có cống hiến quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH.

Thời gian vừa qua, cùng với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Bệnh viện CATP luôn quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Theo đó, Bệnh viện đã tổ chức nhiều chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội và Trung tâm điều dưỡng thương binh xã Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Với lòng biết ơn và trách nhiệm, cán bộ, nhân viên của Bệnh viện CATP luôn sẵn sàng đón tiếp, chăm sóc và điều trị chu đáo cho các thương binh, bệnh binh và người có công, cán bộ chiến sĩ và nhân dân, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân.