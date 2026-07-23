Thủ tướng Chính phủ trăn trở về hơn 400.000 liệt sỹ chưa rõ thông tin

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ trăn trở sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230 nghìn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là nỗi đau day dứt khi thời gian không ngừng trôi, những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 23/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, kế thừa truyền thống lịch sử hào hùng ngàn năm dựng nước và giữ nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã vượt qua muôn vàn khó khăn để giành độc lập, thống nhất đất nước.

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và gia đình người có công.

Theo Thủ tướng, trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác chăm lo người có công là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị và đạo lý của dân tộc.

Hệ thống chính sách ưu đãi ngày càng được hoàn thiện, giúp đời sống vật chất và tinh thần của người có công không ngừng được nâng lên.

Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; 99% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng", xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh nặng... đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao tặng quà và hoa cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng để bày tỏ lòng tri ân

Bên cạnh những kết quả hết sức tích cực đạt được trong công tác chăm lo người có công với cách mạng, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230 nghìn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đây là nỗi đau day dứt khi thời gian không ngừng trôi, những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng; chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng vẫn còn khó khăn; nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát.

"Chúng ta - những người đang sống trong hòa bình - phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước; phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với mong muốn đưa các liệt sĩ sớm trở về với gia đình, với quê hương.

Đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 07 mộ liệt sĩ tập thể; rà phá 8.462 ha bom mìn, vật nổ, cơ bản hoàn thành đối với vùng lõi Vị Xuyên; lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận khoảng 243 nghìn mẫu sinh phẩm thân nhân, đã phân tích, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66 nghìn mẫu và đang tiếp tục khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, được xác định danh tính, mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi sự mong mỏi, đợi chờ của biết bao gia đình, người thân trong nhiều thập kỷ qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nhiệm vụ của thế hệ hiện tại là phải giữ vững môi trường hòa bình, phát triển đất nước nhanh, bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Thủ tướng cũng nêu rõ 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà toàn hệ thống chính trị cần thực hiện.

Trước hết là tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác người có công, trọng tâm là hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ vào năm 2027.

Thứ hai là quyết tâm hoàn thành chiến dịch "500 ngày đêm", sớm xây dựng nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thứ ba là tăng cường huy động sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, thực hiện thật tốt các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng "Nhà tình nghĩa", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Sổ tiết kiệm tình nghĩa", phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhận quyên góp của các cá nhân, tổ chức cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sỹ

Tại Hội nghị quan trọng và đầy ý nghĩa hôm nay, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Thủ tướng Chính phủ cũng phát động "Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.

Sau lời phát động phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng” của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại diện các tập đoàn lớn hưởng ứng ủng hộ ngay tại hội nghị.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đại diện 20 ngân hàng ủng hộ 300 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam ủng hộ 25 tỷ đồng, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ủng hộ 20 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ 20 tỷ đồng; Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel ủng hộ 20 tỷ đồng; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng.

Các tập đoàn tư nhân cũng nhiệt liệt ủng hộ chương trình với Tập đoàn VinGroup ủng hộ 110 tỷ đồng; Tập đoàn Sun Group ủng hộ 25 tỷ đồng; Tập đoàn Trường Hải Thaco ủng hộ 10 tỷ đồng; Tập đoàn Hòa Phát ủng hộ 10 tỷ đồng; Tập đoàn Massan ủng hộ 10 tỷ đồng; Tập đoàn Masterise ủng hộ 10 tỷ đồng.