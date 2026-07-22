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Công an Hà Nội nỗ lực thu nhận ADN, nối nhịp cầu đoàn tụ thiêng liêng

TN

ANTD.VN - Chiến dịch thu nhận mẫu ADN của Công an Hà Nội là hành trình tri ân đầy nhân văn, kết nối khoa học với lòng biết ơn sâu sắc. Với hàng chục nghìn mẫu sinh phẩm đã được thu nhận và cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ, chiến dịch không chỉ khẳng định trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô mà còn thắp lên niềm hy vọng đoàn tụ thiêng liêng cho hàng ngàn gia đình. Đó là nỗ lực cao cả nhằm trả lại tên tuổi cho những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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