Trung tướng Mai Hoàng thăm các gia đình chính sách tiêu biểu

ANTD.VN -Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 22/7, Đoàn công tác của TPHCM do Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM dẫn đầu, đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại các phường: Tăng Nhơn Phú, Tam Bình và Hiệp Bình.

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Thành phố đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và tặng quà các gia đình chính sách.

Trung tướng Mai Hoàng, GĐ CATP cùng bà Cao Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND P.Tăng Nhơn Phú thăm hỏi ông Nguyễn Hoài Nam nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Điểm đến đầu tiên của đoàn là gia đình ông Nguyễn Hoài Nam (SN 1958, ngụ P.Tăng Nhơn Phú), thương binh hạng 1/4 với tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%. Ông Nam nhập ngũ năm 1976, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia từ năm 1979 đến năm 1985.

Trung tướng Mai Hoàng thay mặt Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng quà đến thương binh Nguyễn Hoài Nam

Trong thời gian công tác, ông từng giữ cương vị Phó Tiểu đoàn trưởng. Dù mang trên mình nhiều thương tật do chiến tranh để lại, ông vẫn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Ghi nhận những cống hiến, thành tích xuất sắc, tháng 11/2019, Chủ tịch nước đã trao tặng ông Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Ông Nguyễn Hoài Nam gửi lời cảm ơn khi nhận được những sự quan tâm và động viên của lãnh đạo thành phố

Tiếp đó, đoàn đến thăm ông Nguyễn Văn Xướng (SN 1930, ngụ P.Tam Bình), thân nhân hai liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và là người có công giúp đỡ cách mạng. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, ông đã tham gia đào hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ, cất giấu vũ khí, vận động nhân dân đóng góp lương thực, tiền bạc phục vụ cách mạng.

Trung tướng Mai Hoàng ân cần thăm hỏi sức khoẻ ông Nguyễn Văn Xướng

Trung tướng Mai Hoàng cùng bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND P.Tam Bình trao tặng phần quà cho ông Xướng

Sau đó, ông tham gia lực lượng du kích mật, bị địch bắt giam tại Côn Đảo từ năm 1972 đến năm 1975. Hai người con của ông đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến và được Nhà nước công nhận liệt sĩ.

Trung tướng Mai Hoàng gửi phần quà của CATP tặng ông Nguyễn Văn Xướng

Điểm đến cuối cùng là gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư (SN 1930, ngụ P.Hiệp Bình). Mẹ có hai người con là liệt sĩ Nguyễn Hữu Thụ và Nguyễn Hữu Minh đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Năm 2015, Mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ghi nhận những hy sinh, cống hiến to lớn của gia đình đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trung tướng Mai Hoàng, GĐ CATP và bà Phạm Hoa Mai, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ P.Hiệp Bình thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư

Tại mỗi gia đình, Trung tướng Mai Hoàng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng.

Đồng chí nhấn mạnh, độc lập, tự do và những thành tựu phát triển của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng xương máu, sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha anh. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao ấy, đồng thời xác định công tác chăm lo người có công là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý thiêng liêng của cả hệ thống chính trị.

Trung tướng Mai Hoàng, GĐ CATP cùng chính quyền địa phương P.Hiệp Bình trao tặng phần quà ý nghĩa của Thành uỷ, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư

Đồng chí GĐ CATP mong muốn các thương binh, người có công và gia đình chính sách giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình; tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Món quà của CATP tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư

Đón nhận tình cảm của lãnh đạo Thành phố, các gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và chính quyền Thành phố; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, giáo dục con cháu sống, học tập và lao động xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư xúc động trước sự quan tâm, thăm hỏi ân cần của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM và đoàn công tác

Việc thăm hỏi, tặng quà nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là hoạt động thường niên mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền TPHCM đối với người có công với cách mạng, tiếp tục bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc.