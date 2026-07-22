Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - UBND xã Ứng Thiên, Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trong thời gian tới.

UBND xã Ứng Thiên, Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn trong thời gian qua; đồng thời tập trung trao đổi, thảo luận những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, chủ động rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo đó, trọng tâm trong thời gian tới là tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC đối với các cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động nhưng chưa khắc phục các tồn tại về an toàn PCCC; kiểm tra, rà soát các cơ sở xây dựng không phép, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, đất thuộc phạm vi bảo vệ hành lang đê điều, hành lang an toàn lưới điện và các khu vực không đủ điều kiện theo quy định. Các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khắc phục vi phạm; đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành các quy định về PCCC.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 36 đã trao đổi, hướng dẫn một số nội dung chuyên môn, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, nhằm bảo đảm an toàn về PCCC trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Thành Đô - Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực số 36 trao đổi công tác chuyên môn liên quan đến công tác kiểm tra an toàn PCCC

Thông qua hội nghị, UBND xã Ứng Thiên khẳng định quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; phát huy vai trò của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và toàn dân trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn xã.