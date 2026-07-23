Tri ân những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cụm thi đua số 3 - Công an Thành phố Hà Nội vừa tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân và tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình.

Cụm thi đua số 3 - Công an Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt, tặng quà tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 3, các đồng chí đại diện chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ đang công tác tại các đơn vị trong Cụm.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 nhấn mạnh, công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là đạo lý, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí đại diện đơn vị Cụm trưởng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trẻ cần coi sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước là bài học quý giá về lòng yêu nước; không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh chính trị, tận tụy trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thành phố ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 CATP - Hà Nội trân trọng trao tặng các phần quà tri ân đến các đồng chí thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trân trọng trao tặng các phần quà tri ân đến các đồng chí thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là tình cảm chân thành, sự sẻ chia và lòng biết ơn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 3 đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các đồng chí và gia đình.

Thượng tá Nguyễn Khắc Uý, Đội trưởng Đội Quản giáo 2, Trại tạm giam số 1 phát biểu tại chương trình

Đại diện đón nhận tình cảm từ Ban Tổ chức, Thượng tá Nguyễn Khắc Uý, Đội trưởng Đội Quản giáo 2, Trại tạm giam số 1 đã phát biểu bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, động viên kịp thời của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và đồng chí, đồng đội.

Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, giữ vững phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.