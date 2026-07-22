Phát huy sức mạnh toàn dân giữ vững bình yên từ cơ sở

ANTD.VN - Sáng 22-7, UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chúc mừng Đảng ủy, UBND, HĐND, MTTQ phường Thanh Liệt nhân dịp Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Ngày hội có sự tham dự và chỉ đạo của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Thanh Liệt và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Huy Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt nhấn mạnh, trải qua 21 năm xây dựng và phát triển, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành ngày hội lớn của nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy Công an thành phố và Đảng ủy phường, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thanh Liệt có nhiều chuyển biến tích cực. Công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Bộ Công an, Thành phố và Công an Hà Nội về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận và xây dựng Công an phường kiểu mẫu.

Nổi bật là việc tham mưu ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự; phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; tuyên truyền pháp luật; xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"; triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản trên VNeID; phát huy hiệu quả lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; góp phần giữ vững ổn định chính trị, không để hình thành "điểm nóng", tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, Thanh Liệt đã xây dựng thành công mô hình "Phường không ma túy", đồng thời tại Ngày hội chính thức ra mắt mô hình "Dòng họ không ma túy". Đây được đánh giá là hướng đi mới, phát huy vai trò của từng gia đình, dòng họ trong quản lý, giáo dục con em, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ mỗi khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Liệt phát biểu tại Ngày hội

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao quà cho 10 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng phường an toàn, văn minh

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc và lực lượng Công an nhân dân, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Theo đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, sau 21 năm tổ chức, Ngày hội đã thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân; góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc - nền tảng quan trọng để giữ gìn ổn định chính trị và tạo động lực phát triển Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nôi trao quà tới các gia đình chính sách trên địa bàn phường Thanh Liệt

Đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng Công an và nhân dân phường Thanh Liệt đã đạt được trong thời gian qua. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai bài bản, hiệu quả, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo diện mạo ngày càng văn minh, hiện đại cho địa phương.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ rõ, trong thời gian tới tình hình an ninh, trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm ma túy cùng các vấn đề liên quan đến quản lý đô thị, môi trường, an toàn thực phẩm và các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục diễn biến khó lường.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nôi trao khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Thanh Liệt tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân"; đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đối với địa bàn Thanh Liệt, đồng chí Giám đốc Công an thành phố đặc biệt lưu ý cần tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong giải quyết các vấn đề dân sinh, những "điểm nghẽn" của Thành phố như trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, ngập úng... ngay từ cơ sở, qua đó góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, hiện đại.

Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường Thanh Liệt chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thanh Liệt phát biểu đáp từ, đồng chí Nguyễn Minh Tuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Liệt trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an thành phố để cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với tình hình địa phương.

Đồng chí Bùi Huy Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Tuân nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thanh Liệt sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất; tiếp tục giữ vững mô hình "Phường không ma túy", nhân rộng mô hình "Dòng họ không ma túy", xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững bình yên địa bàn, xây dựng Thanh Liệt trở thành phường văn minh, hiện đại, an toàn, xứng đáng là một trong những điểm sáng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô.