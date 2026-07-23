Công an TPHCM tiếp nhận di ảnh liệt sĩ phục dựng để tổ chức trao tận tay các thân nhân

ANTD.VN -Sáng 22-7, Công an TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận các di ảnh liệt sĩ được phục dựng từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và đưa về Nhà truyền thống Công an TP. Hồ Chí Minh để sắp xếp, phân loại.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh về phối hợp Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức phục dựng ảnh liệt sĩ trên địa bàn Thành phố và tham gia chuỗi chương trình trao ảnh phục dựng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thời gian qua, Công an TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh và TeamLee (nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện) tổ chức phục dựng hơn 150 di ảnh liệt sĩ.

Sáng nay (22/7), Công an TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận các di ảnh liệt sĩ được phục dựng từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và đưa về Nhà truyền thống Công an TP. Hồ Chí Minh để sắp xếp, phân loại.

Chiều cùng ngày, Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ bàn giao các di ảnh cho Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh để chuẩn bị Chương trình trao tặng ảnh liệt sĩ phục dựng đợt 1 vào sáng 23/7/2026.

Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Công an TP. Hồ Chí Minh và nhóm TeamLee trao tặng di ảnh đã được phục dựng, kiểm tra, đối chiếu và xác nhận với thân nhân cho 54 gia đình liệt sĩ.

Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức trao tận tay di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng cho thân nhân tại các phường Tam Thắng, Bàn Cờ, Bình Đông và một số phường, xã khác đối với những gia đình không thể tham dự chương trình tập trung, bảo đảm các di ảnh được trao đến đúng thân nhân liệt sĩ với sự trân trọng và chu đáo, góp phần lưu giữ ký ức về các Anh hùng liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.