Phát huy vai trò Công an cơ sở, xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ lòng dân

ANTD.VN - Ngày 22-7, UBND phường Hà Đông (Hà Nội) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông Nguyễn Hữu Hiển khẳng định, hơn 20 năm qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành ngày hội của lòng dân, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tặng quà và hoa chúc mừng phường Hà Đông

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà và hoa chúc mừng phường Hà Đông

Đáng chú ý, trong năm 2026, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường Hà Đông tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với phương châm bám sát cơ sở, gần dân, trọng dân, lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Song song với đó, Công an phường đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án 06 và nền tảng VNeID trong quản lý cư trú, dữ liệu dân cư, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ phát triển xã hội số.

Các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, trật tự đô thị tại 65 tổ dân phố tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả. Công an phường thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, lừa đảo trên không gian mạng và các hành vi vi phạm pháp luật.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận những kết quả phường Hà Đông đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là nền tảng quan trọng để huy động sức mạnh nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, phường Hà Đông tiếp tục xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân", phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Bằng khen của UBND thành phố tặng Thượng tá Phạm Văn Trọng, Trưởng Công an phường Hà Đông

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, phường Hà Đông tặng quà tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Các đồng chí lãnh đạo thăm quan gian trưng bày hệ thống phương tiện chữa cháy

Các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu các mô hình, trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Lực lượng công an cùng các tổ chức, đoàn thể và nhân dân phường Hà Đông diễu hành hưởng ứng ngày hội

Cùng với đó, tiếp tục củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh và các kênh tiếp nhận thông tin từ người dân; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh ngay từ cơ sở.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho 33 tập thể, 12 cá nhân; Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho 25 tập thể, 20 cá nhân thuộc lực lượng Công an nhân dân; Giấy khen của UBND phường Hà Đông cho 12 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. UBND phường cũng trao 15 phần quà tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.