Phát huy vai trò của nhân dân trong giải quyết các "điểm nghẽn" của Thành phố

ANTD.VN - Ngày 22-7, tại Nhà văn hóa Hợp tác xã La Khê (tổ dân phố số 3 La Khê), UBND phường Hà Đông (TP. Hà Nội) trang trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Dự Chương trình có các đồng chí: Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Đinh Quốc Hùng - Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố, lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền và đông đảo cán bộ, nhân dân phường Hà Đông.

Tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Hữu Hiển - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông đã ôn lại lịch sự ra đời của "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005 - 19/8/2026); đồng thời khẳng định, trải qua hơn hai thập kỷ, Ngày hội đã thực sự trở thành Ngày hội của lòng dân; là nơi hội tụ ý chí, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp giữ gìn bình yên cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, Công an thành phố và phường Hà Đông chụp ảnh lưu niệm tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND phường luôn xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Trong năm 2026, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kết quả, lực lượng Công an phường đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng". Việc ứng dụng công nghệ số và Đề án 06 được đẩy mạnh, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý cư trú, dữ liệu dân cư trên nền tảng VNeID, góp phần xây dựng xã hội số, công dân số an toàn.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hà Đông

Bên cạnh đó, các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, trật tự đô thị tại 65 tổ dân phố tiếp tục được củng cố; tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống tội phạm, ma túy, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Phát huy truyền thống đoàn kết và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông kêu gọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân tiếp tục hưởng ứng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" bằng những việc làm thiết thực; tích cực phòng, chống tội phạm, chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ mỗi gia đình, khu dân cư, góp phần xây dựng phường Hà Đông an toàn, văn minh và phát triển.

Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được trao khen

Để ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của các tập thể, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tại Chương trình Ban tổ chức đã trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội tặng 33 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc; trao Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố tặng 25 tập thể và 20 cá nhân trong lực lượng CAND có thành tích tiêu biểu; trao Giấy khen của UBND phường Hà Đông tặng 12 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2026 và các hoạt động hướng tới Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Các đại biểu tặng quà các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại phường Hà Đông

Dịp này, UBND phường Hà Đông cũng trao tặng 15 phần quà tới 15 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, hướng tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hà Đông đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Tiêu biểu là chương trình giao lưu thể thao ngày 20/7 với sự tham gia của gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các đoàn thể và nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới Ngày hội.

Sôi nổi các hoạt động thể thao hướng tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hà Đông

Phát biểu tại Chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, Thành ủy Hà Nội luôn xác định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là nền tảng huy động sức mạnh nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 19/6/2026 về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa 11. Đây là dịp quan trọng để đánh giá toàn diện kết quả phong trào; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; đồng thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đặc biệt, Thành ủy đang chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa". Trong đó, tiêu chí "Bảo đảm quốc phòng, an ninh và môi trường sống an toàn" được xác định là một trong những tiêu chí cốt lõi. Đây là một định hướng lớn, thể hiện yêu cầu xây dựng chính quyền cơ sở không chỉ phát triển về kinh tế, văn hóa, hạ tầng và chất lượng phục vụ nhân dân, mà còn phải thực sự là địa bàn an toàn, kỷ cương, văn minh; nơi người dân được sống trong môi trường bình yên và được phục vụ ngày càng tốt hơn. Vì vậy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, mà còn trực tiếp nâng cao năng lực quản trị của chính quyền cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại Chương trình

Ghi nhận những kết quả phường Hà Đông đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị thời gian tới phường tiếp tục xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn dân; gắn chặt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân", phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với nhân dân; kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, không để những mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành vấn đề phức tạp.

Chủ tịch HĐND Thành phố cũng yêu cầu phường Hà Đông đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng; củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh và các kênh tiếp nhận thông tin từ người dân.

Cùng với đó, tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đồng thời phát huy vai trò của Nhân dân trong giải quyết các vấn đề dân sinh, các "điểm nghẽn" của Thành phố như: Ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm, ngập úng... và các vấn đề xã hội phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng chí Trần Thị Lương An - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Đông phát biểu đáp từ

Phát biểu đáp từ, đồng chí Trần Thị Lương An, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Đông trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Công an Thành phố và các sở, ban, ngành đối với địa phương. Đồng thời khẳng định phường Hà Đông sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy hiệu quả 65 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các mô hình tự quản, hệ thống camera an ninh, các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, ứng dụng chuyển đổi số, phát huy vai trò của Nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm và giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu các mô hình, trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Tiểu phẩm về công tác hòa giải tại cơ sở

Các tổ chức, đoàn thể và nhân dân phường Hà Đông diễu hành hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc