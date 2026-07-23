Tuổi trẻ Đội CC&CNCH khu vực số 6 tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Đoàn Thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn phường Tùng Thiện

Kính cẩn dâng những nén hương thơm lên các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng những nén hương thơm lên các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Trước khi thực hiện nghi thức dâng hương, đoàn viên thanh niên và cán bộ, chiến sĩ đã tích cực tham gia quét dọn, thu gom rác thải, vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, lau chùi các phần mộ và chỉnh trang cảnh quan, góp phần giữ gìn không gian tưởng niệm luôn xanh, sạch, đẹp, thể hiện sự tri ân và trách nhiệm đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cán bộ chiến sỹ tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ Đội CC&CNCH khu vực số 6.

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ Đội CC&CNCH khu vực số 6, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong công tác, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.