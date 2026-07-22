Góp phần thiết thực hoàn thành các chỉ tiêu công tác chuyên môn

ANTD.VN -Chiều 22/7/2026, Đoàn kiểm tra số 89-1 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP Hà Nội tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Đống Đa và Phú Diễn.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị còn có các thành viên của Đoàn kiểm tra; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc diện kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu quán triệt tại hội nghị

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP nêu rõ, việc triển khai Quyết định kiểm tra số 89 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó kịp thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác chuyên môn khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định.

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Giám đốc CATP, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của Quyết định kiểm tra.

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị thuộc diện kiểm tra cần phát huy tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, khách quan; tuyệt đối tránh tư tưởng làm việc hình thức, che giấu tồn tại. Đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của các thành viên Đoàn kiểm tra; các báo cáo liên quan đến nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, thống nhất với hồ sơ thực tế, có dẫn chứng cụ thể, rõ ràng.

Các thành viên Đoàn kiểm tra phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ với thái độ khách quan, công tâm, khẩn trương, đúng quy định; đánh giá đúng thực chất, không nể nang, né tránh. Đồng thời, chủ động lắng nghe ý kiến của các đơn vị, kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy CATP xem xét, quyết định.

Thượng tá Phan Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ CATP, Phó Trưởng đoàn kiểm tra công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

Tại hội nghị, Thượng tá Phan Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ CATP, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; thông qua kế hoạch kiểm tra và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên.

Thượng tá Ngô Tiến Ngọc, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ CATP, Thư ký Đoàn kiểm tra báo cáo tại hội nghị

Đồng thời, Thượng tá Ngô Tiến Ngọc, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ CATP, Thư ký Đoàn kiểm tra cũng đã báo cáo công tác chuẩn bị, đồng thời quán triệt các yêu cầu, phương pháp và hình thức tiến hành kiểm tra theo kế hoạch.

Đại diện các đơn vị thuộc diện kiểm tra thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc diện kiểm tra đã báo cáo tóm tắt một số nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các mặt công tác theo nội dung kiểm tra; đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Kết luận hội nghị, thừa ủy quyền của Trưởng đoàn kiểm tra, Thượng tá Phan Tuấn Dũng, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị được kiểm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để phục vụ công tác kiểm tra theo kế hoạch. Đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp làm việc tại các đơn vị nhằm kiểm tra, đánh giá khách quan, toàn diện các nội dung theo Quyết định kiểm tra số 89 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra.