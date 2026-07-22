Lắng đọng "Mâm cơm nghĩa tình" của công an xã tri ân gia đình liệt sĩ

ANTD.VN - Trong căn nhà nhỏ ở thôn Thái Hòa (xã Quảng Bị, Hà Nội), mùi hương trầm quyện hòa cùng làn khói nghi ngút từ mâm cơm vừa chín tới. Những món ăn giản dị do chính tay các chiến sĩ công an tỉ mỉ chuẩn bị, dâng lên bàn thờ Liệt sĩ Bùi Hữu Dương nhân ngày 27/7 không chỉ mang theo sự tri ân sâu sắc, mà còn đong đầy hơi ấm nghĩa tình nơi địa bàn cơ sở.

Lắng đọng "Mâm cơm nghĩa tình" của công an xã Quảng Bị (Hà Nội) tri ân gia đình liệt sĩ

Chiều cuối tháng 7, gian bếp nhỏ trong ngôi nhà của cụ Bùi Nghê tại thôn Thái Hòa, xã Quảng Bị xôn xao hơn thường lệ. Giữa tiếng dao thớt va chạm lách cách, cán bộ công an xã Quảng Bị (Hà Nội) cẩn trọng sắp xếp từng đĩa thịt bò xào, tô canh cà chua thanh mát, đĩa nem rán vàng ươm cùng đĩa bún tươi lên chiếc mâm inox sáng bóng.

​Chẳng phải ngày giỗ chính của gia đình, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Các chiến sĩ trẻ gác lại công việc thường nhật, tự tay đi chợ, nhặt rau, nhóm bếp để chuẩn bị “Mâm cơm nghĩa tình” dâng lên bàn thờ Liệt sĩ Bùi Hữu Dương nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

​Khi mâm cơm tươm tất được bưng lên căn nhà trên, cụ Bùi Nghê – thân nhân Liệt sĩ Bùi Hữu Dương – đã chờ sẵn. Trong bộ quần áo nâu sồng giản dị, chiếc mũ phớt đội lệch quen thuộc và tay chống chiếc gậy mây, cụ già lặng ngắm từng đĩa thức ăn vừa được người chiến sĩ trẻ cẩn thận đặt ngay ngắn trước gian thờ.

Khói hương trầm quyện hòa với hương vị ấm áp của mâm cơm gia đình khiến không gian ngôi nhà trở nên gần gũi, thiêng liêng.

​Đến chung vui và thắp hương tri ân cùng gia đình có đồng chí Nguyễn Trường Năng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bị; đồng chí Bùi Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Lê Thị Chính, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đồng chí Nguyễn Duy Đông, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Công an xã cùng đại diện Hội Cựu Công an nhân dân và Ban Chỉ huy Công an xã.

​Trụ trì trước bàn thờ nghi ngút hương hoa, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ và gia đình chắp tay thành kính, cúi đầu tưởng nhớ Liệt sĩ Bùi Hữu Dương. Nén hương cháy đỏ trên tay mỗi người như một lời hứa lặng lẽ của thế hệ hôm nay trước sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh đi trước.

​Sau phần lễ dâng hương, mọi người cùng ngồi lại bên bộ bàn ghế gỗ nhuốm màu thời gian.

Bên tách trà xanh, cụ Bùi Nghê xúc động chia sẻ lại những kỷ niệm về Liệt sĩ Bùi Hữu Dương – những ký ức gian khổ nhưng đầy tự hào. Những câu chuyện đời thường, không màu hoa mỹ, qua lời kể trầm ấm của người thân liệt sĩ khiến các chiến sĩ trẻ lắng nghe đầy trân trọng.

​Chương trình “Mâm cơm nghĩa tình” không chỉ là một hoạt động tri ân đơn thuần, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại.

Bằng những hành động cụ thể, bình dị như nhặt từng bó rau, nấu mâm cơm cúng, lực lượng Công an cơ sở đã mang hơi ấm gia đình đến với các thân nhân liệt sĩ, thắt chặt thêm mối tình quân dân thắm thiết ngay tại địa bàn.

​Chiều muộn, khi ánh nắng nhạt dần trên khoảng sân gạch đỏ, cụ Bùi Nghê tay chống gậy, nở nụ cười rạng rỡ lưu niệm cùng đoàn cán bộ ngay trước hiên nhà cổ.

Cái bắt tay bịn rịn lúc chia tay như còn đọng lại mãi hơi ấm của một chiều tháng Bảy nghĩa tình.