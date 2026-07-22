Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm

ANTD.VN - Chiều 22/7, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã tổ chức sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Hội nghị là dịp quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời khẳng định hiệu quả của mô hình tổ chức Công an địa phương hai cấp sau một năm triển khai thực hiện.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Trần Ngọc Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Ban Chỉ huy Công an phường Bạch Mai cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường nhấn mạnh 6 tháng đầu năm 2026 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đặt ra toàn diện hơn, khẩn trương hơn và khắt khe hơn nhưng dưới sự lão đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội, của Đảng ủy, HĐND, UBND phường, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền và sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an phường với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, tập trung cao độ, gương mẫu, đi đầu, khắc phục mọi khó khăn, đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, nghiêm túc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu công tác đề ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi phóng sự tổng kết kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 gắn với sơ kết 01 năm thực hiện mô hình Công an địa phương hai cấp. Báo cáo đã phản ánh toàn diện những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác, trong đó tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững; trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được duy trì; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng lực lượng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng địa bàn phường an toàn, ổn định và phát triển.

Nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, hội nghị đã nghe tham luận của đại diện tổ công tác An ninh và tổ Cảnh sát trật tự trình bày về công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn và các biện pháp giải quyết 5 "điểm nghẽn" của thành phố. Các tham luận đã đánh giá sát thực tiễn, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đại diện các tổ công tác trình bày tham luận tại hội nghị

Ghi nhận những thành tích nổi bật của tập thể và cán bộ, chiến sĩ Công an phường trong 6 tháng đầu năm 2026, hội nghị đã tổ chức công bố các quyết định khen thưởng và trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Công an TP, Chủ tịch UBND phường và Công an phường cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Đây là sự ghi nhận, động viên kịp thời, góp phần khích lệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND phường ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà lực lượng Công an phường đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường đề nghị Công an phường tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Tủng ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, và Đảng ủy, UBND phường về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ; tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát huy sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Công an phường, Trung tá Vũ Thái Sơn trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Chủ tịch UBND phường. Đồng chí Trưởng Công an phường khẳng định sẽ cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch công tác hằng tuần, hằng tháng để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đảng ủy, Ban chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường sẽ đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Phường; thực hiện tốt phong trào thi đua ba nhất "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", quán triệt, thực hiện nghiêm túc yêu cầu công tác.

Hội nghị sơ kết là dấu mốc quan trọng để Công an phường Bạch Mai nhìn lại chặng đường một năm thực hiện mô hình Công an địa phương hai cấp và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026. Những kết quả đạt được là nền tảng, động lực để tập thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", xây dựng lực lượng Công an phường ngày càng chính quy, tinh nhuệ, gần dân, sát dân, góp phần xây dựng phường Bạch Mai ổn định, an toàn, văn minh và đáng sống.