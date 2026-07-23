Hà Nội mở đợt kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10

ANTD.VN - Các đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 của thành phố sẽ kết hợp kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, lấy mẫu xăng trên thị trường để thử nghiệm...

Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 22/7/2026 về kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Đối tượng kiểm tra là các thương nhân phân phối xăng dầu; tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ và cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân trong chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn có hoạt động liên quan đến xăng sinh học E10; việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong hoạt động bảo quản, phân phối, lưu thông trên thị trường...

Hoạt động kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch; kết hợp kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, lấy mẫu, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên thị trường để bảo đảm khách quan, kịp thời phát hiện nguy cơ không phù hợp về chất lượng, đo lường.

Căn cứ tình hình thực tế tại cơ sở, kết quả kiểm tra hồ sơ, dấu hiệu vi phạm hoặc yêu cầu quản lý nhà nước, Đoàn kiểm tra xem xét, quyết định việc lấy mẫu xăng sinh học E10 để thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp theo quy định.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm giúp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng hiểu đúng về mục đích, yêu cầu của hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10.

UBND TP Hà Nội khẳng định, mục tiêu của hoạt động kiểm tra là phục vụ quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và góp phần ổn định thị trường.