Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão

Vào 7h ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới được dự báo vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc rất nhanh, từ 25-30 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Vào 7h sáng mai, bão mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 Vĩ Bắc-124,2 độ Kinh Đông; cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220km về phía Đông.

Áp thấp nhiệt đới vừa xuất hiện gần Biển Đông, được dự báo mạnh lên thành bão trong nay mai

Theo dự báo xa, trong vài ngày tới, bão mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo trước đó của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, vào cuối tuần này, bão có khả năng đi vào Biển Đông.

Sau khi đi vào Biển Đông bão vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Từ đêm 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0- 4,0m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.