Hoạt động ý nghĩa của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 32

ANTD.VN -Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 32 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – CATP Hà Nội tổ chức hoạt động tri ân và sinh hoạt chính trị dành cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị

Nằm trong những hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đội CC và CNCH khu vực số 32 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP Hà Nội đã tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên, lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Thường Tín cũ.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Thường Tín cũ, Đội CC và CNCH khu vực số 32 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP Hà Nội đã tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên, lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, qua đó góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

CBCS tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Thường Tín cũ

Chỉ huy đơn vị cùng CBCS chăm sóc các phần bia khắc danh sách liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Thường Tín cũ

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Đội CC và CNCH khu vực số 32 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP. Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", không ngừng rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Thường Tín cũ

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, xung kích, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.