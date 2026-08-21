VN-Index “bốc đầu” tăng gần 34 điểm trước dấu mốc quan trọng

ANTD.VN - Phiên tăng mạnh 33,88 điểm hôm nay đã giúp chứng khoán tạm thời thoát khỏi chuỗi phiên ảm đạm. Tối nay sẽ diễn ra kỳ rà soát đầu tiên của FTSE GEIS sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được xác nhận nâng hạng.

Nhiều phiên giao dịch gần đây, thị trường chứng khoán diễn ra trong trạng thái ảm đạm, giao dịch thận trọng, trầm lắng.

Bước sang phiên hôm nay, thị trường chưa có dấu hiệu cải thiện trong suốt phiên sáng. VN-Index tạm dừng nghỉ trưa chỉ tăng nhẹ 4,89 điểm (+0,28%) lên 1.739,13 điểm. Trên sàn HOSE có 166 mã tăng, 114 mã giảm. Giao dịch ảm đạm với vỏn vẹn 201 triệu đơn vị, trị giá gần 5.200 tỷ đồng.

Trong khi HNX-Index giảm nhẹ 0,32%; UPCoM-Index tăng 0,40%.

Giao dịch chứng khoán bất ngờ sôi động trong phiên chiều nay

Điểm sáng là cổ phiếu PNJ của Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận khi dòng tiền ồ ạt đổ vào đã giúp mã này tăng kịch trần lên 39.900 đồng/cổ phiếu.

Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, PNJ khớp lệnh gần 3,5 triệu đơn vị, trong khi vẫn còn hơn 11 triệu đơn vị đặt mua ở mức giá trần.

Cổ phiếu PNJ giao dịch tích cực sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Cơ quan công an kết luận toàn bộ số kim cương buôn lậu được các đối tượng bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Đối với hàng hóa kim cương của PNJ, kết luận điều tra xác định doanh nghiệp này có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu; quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Diễn biến bất ngờ chỉ đến trong phiên chiều khi hàng loạt cổ phiếu, dẫn đầu là các cổ phiếu chứng khoán bất ngờ bốc đầu tăng mạnh. Đà tăng lan tỏa đến nhiều nhóm cổ phiếu giúp dòng tiền mạnh mẽ nhập cuộc, giao dịch ở đa phần các nhóm ngành đều cải thiện tích cực.

Sự cải thiện bất ngờ của thị trường đến trong bối cảnh tối nay theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra kỳ rà soát FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) tháng 9/2026.

Cụ thể, theo lịch của FTSE Russell, kết quả kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026 của FTSE GEIS dự kiến được công bố từ ngày 21/8 và có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Đây là một trong những mốc quan trọng trong tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ Frontier lên Secondary Emerging Market.

Theo lộ trình, tỷ trọng phân bổ vào các chỉ số sẽ được thực hiện qua 4 giai đoạn. Đợt đầu tiên bắt đầu từ ngày 21/9/2026 với 10%, tiếp đó là 20% vào ngày 22/3/2027, 35% vào ngày 21/6/2027 và 35% còn lại vào ngày 20/9/2027.

Hầu hết các cổ phiếu chứng khoán đều tăng mạnh, trong đó, SSI, VND, VIX, ORS, CTS tăng kịch biên độ; SHS tăng 8,2%; MBS tăng hơn 7%...

Trên toàn sàn HOSE, chốt phiên, số mã tăng lên tới 263 mã, chỉ còn 70 mã giảm. Riêng VN30 có 25 mã tăng, 2 mã giảm và 3 mã đứng giá.

VN-Index chốt phiên tăng 33,88 điểm (+1,95%) lên 1.768,12 điểm. Giao dịch cải thiện đáng kể với 783,5 triệu đơn vị, giá trị đạt 18.356 tỷ đồng. Khối ngoại quay trở lại mua ròng nhẹ 39 tỷ đồng sau chuỗi 6 phiên bán ròng liên tiếp.

HNX-Index cũng đảo chiều tăng 5,52 điểm (+1,98%) lên 284,07 điểm. Trên sàn có 99 mã tăng, 48 mã giảm. Khối lượng giao dịch 71,7 triệu đơn vị, giá trị 1.119 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng hơn 3 tỷ đồng trên sàn này.

UPCoM-Index tăng nhẹ 0,28 điểm (+0,22%) lên 127,52 điểm với 170 mã tăng, 103 mã giảm. Giao dịch có thêm 36,8 triệu đơn vị, trị giá 425 tỷ đồng.