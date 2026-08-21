Dòng vốn ngoại "hồi sinh" tại PNJ: Những quỹ nào đang nắm cổ phần lớn?

ANTD.VN - Cổ phiếu PNJ về vùng giá thấp đã mở ra cơ hội cho dòng vốn ngoại bắt đáy, trong bối cảnh kỳ vọng về một chu kỳ phục hồi mới của doanh nghiệp.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa về đường dây buôn lậu kim cương đã mang đến một diễn biến tích cực đối với PNJ. Theo đó, hàng chục nghìn viên kim cương trong đường dây này được xác định bán cho khách hàng cá nhân, thay vì đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Chi tiết này phần nào giúp giải tỏa những lo ngại đang đè nặng lên cổ phiếu PNJ, lập tức tạo phản ứng tích cực trên thị trường. Trong phiên giao dịch ngày 21/8, PNJ tăng kịch trần lên 39.900 đồng/cổ phiếu, tăng 6,97% so với giá tham chiếu.

Đáng chú ý, dường như những “cá mập” ngoại đã sớm đánh hơi thấy cơ hội tại PNJ khi cổ phiếu rơi về vùng giá thấp. Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều nghi ngại, một số nhóm quỹ ngoại đã tranh thủ gia tăng sở hữu, đặt cược vào khả năng doanh nghiệp sớm lấy lại đà tăng trưởng.

Đến khi thông tin tích cực xuất hiện và cổ phiếu bật tăng mạnh, những thương vụ bắt đáy này đang cho thấy hiệu quả đáng kể, đồng thời hé lộ khẩu vị của dòng vốn ngoại đối với PNJ ở vùng giá hiện tại.

Các quỹ ngoại đang gia tăng sở hữu cổ phiếu PNJ.

Trong động thái mới nhất, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện đã trở thành cổ đông lớn của PNJ sau khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,07% vốn.

Giao dịch được thực hiện ngày 13/8/2026, với 525.300 cổ phiếu PNJ được mua thêm. Qua đó, lượng cổ phiếu nhóm này nắm giữ tăng từ 25,44 triệu lên 25,97 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,97% lên 5,07%.

Lượng mua thêm đến từ 4 quỹ trước đó chưa sở hữu PNJ, gồm TRP SICAV Global Value Equity Fund mua 288.300 cổ phiếu; Select Investment Series III SICAV, T. Rowe Price Global Value Equity Fund mua 154.000 cổ phiếu; T. Rowe Price Global Value Equity Fund mua 63.100 cổ phiếu và T. Rowe Price OEIC Global Value Equity Fund mua 19.900 cổ phiếu.

Nhóm T. Rowe Price hiện gồm 21 nhà đầu tư nước ngoài có liên quan. T. Rowe Price International Discovery Fund là thành viên sở hữu nhiều nhất với 11 triệu cổ phiếu, tương đương 2,15% vốn. Tiếp đến là T. Rowe Price Global Equity Fund với 2,74 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,53% vốn.

Đáng chú ý, động thái của nhóm T. Rowe Price diễn ra ngay trước khi một nhóm nhà đầu tư ngoại khác cũng vượt ngưỡng 5% tại PNJ. Theo công bố trước đó, nhóm do Sprucegrove Investment Management Ltd. đại diện đã nâng sở hữu từ 4,72% lên 5,04% vốn sau giao dịch ngày 14/8.

Nhóm Sprucegrove mua thêm khoảng 1,63 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu lên 25,81 triệu đơn vị. Trong đó, Vanguard International Value Fund mua mạnh nhất với khoảng 1,51 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 21,86 triệu cổ phiếu, tương đương 4,3% vốn PNJ.

Sprucegrove Investment Management Ltd. có trụ sở tại Toronto, Canada và quản lý khoảng 14,36 tỷ CAD tài sản tại ngày 31/3/2026. Nhóm này gồm 5 quỹ. Riêng Vanguard International Value Fund có tài sản ròng khoảng 11,5 tỷ USD tại cuối tháng 6/2026, với mức sinh lời 27,97% trong 12 tháng.

Sprucegrove từng là cổ đông lớn của PNJ vào năm 2023, trước khi tỷ lệ sở hữu giảm xuống 4,96% vào tháng 4/2025.

Sau các giao dịch mới nhất, nhóm T. Rowe Price Associates và Sprucegrove Investment Management lần lượt sở hữu 25,97 triệu và 25,81 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 5,07% và 5,04% vốn. Tổng cộng, hai nhóm nhà đầu tư nước ngoài này đang nắm gần 51,8 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 10% vốn PNJ.