Tranh mua cổ phiếu PNJ sau thông tin không liên quan vụ buôn lậu kim cương

Thị trường chứng khoán phiên 21/8 bất ngờ chứng kiến dòng tiền ồ ạt đổ vào cổ phiếu của Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) đẩy thị giá cổ phiếu này nhanh chóng tăng kịch trần lên 39.900 đồng/cổ phiếu.

Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, cổ phiếu này khớp lệnh gần 3,5 triệu đơn vị, trong khi vẫn còn hơn 11 triệu đơn vị đặt mua ở mức giá trần.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu PNJ sáng nay

Cổ phiếu PNJ giao dịch tích cực sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAP), thuộc PNJ, vì mục đích vụ lợi đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên Công ty PNJ-LAB, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Đối với PNJ, Cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp.

Kết quả điều tra xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Thông tin này đã nhận được phản ứng tích cực của nhà đầu tư. Trên thị trường chứng khoán nói chung, nhìn chung vẫn giao dịch trong tình trạng cầm chừng.

Phiên sáng nay, VN-Index tăng nhẹ 4,89 điểm (+0,28%) lên 1.739,13 điểm. Trên sàn HOSE có 166 mã tăng, 114 mã giảm. Giao dịch ảm đạm với vỏn vẹn 201 triệu đơn vị, trị giá gần 5.200 tỷ đồng.

Trong khi HNX-Index giảm nhẹ 0,32%; UPCoM-Index tăng 0,40%.