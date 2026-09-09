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Đưa công trình vào sử dụng khi chưa đủ điều kiện PCCC bị phạt đến 50 triệu đồng

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A.N

ANTD.VN - Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 347/2026/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung Nghị định 106/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 347 2026 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Nghị định 106 2025 NĐ-CP quy định phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông đã được thẩm duyệt thiết kế hoặc thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy vào khai thác, sử dụng khi chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông chưa hoàn thành việc tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Như vậy, từ 15/9/2026, hành vi đưa công trình vào khai thác sử dụng khi chủ đầu tư, chủ công trình chưa hoàn thành việc tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy bị phạt đến 50 triệu đồng.

Trong khi đó, khoản 3 Điều 18 Nghị định 106 2025 quy định trường hợp đưa công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông đã được thẩm duyệt thiết kế hoặc thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy vào khai thác, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành bị phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng.

Do đó, theo quy định mới, hành vi bị xử phạt phát sinh ngay khi các chủ thể có trách nhiệm chưa hoàn thành việc tổ chức nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn đưa công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng; thay vì xác định dựa trên tình trạng chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý chuyên ngành như quy định trước đây.

Đáng chú ý mức phạt tiền trên chỉ áp dụng với cá nhân vi phạm, trường hợp tổ chức vi phạm thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định 347/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026.

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