Bất ngờ nhập khẩu ô tô nguyên chiếc, có thị trường tăng 37.900%

ANTD.VN - Việt Nam đã nhập khẩu hơn 95.900 xe ô tô nguyên chiếc trong 5 tháng đầu năm nay, tăng mạnh so với trước đó.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tiếp tục tăng mạnh

Dẫn số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, trong tháng 5/2026, lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam đạt 23.730 chiếc với trị giá đạt 547,63 triệu USD.

So với tháng 4/2026, xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng mạnh 43,12% về lượng và tăng 26,23% về trị giá; còn so với tháng 5/2025, số liệu năm nay tăng 25,09% về lượng và tăng 29,24% về trị giá.

Đây là thời điểm các hãng xe nhập khẩu đẩy mạnh nguồn cung nhằm chuẩn bị cho mùa mua sắm cao điểm giữa năm và kích cầu trước khi bước vào giai đoạn thấp điểm của thị trường ngách (tháng Ngâu).

Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2026, tổng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam đạt 95.900 chiếc với trị giá đạt 2,29 tỷ USD, tăng 14,22% về lượng và tăng 25,75% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, ASEAN vẫn là khu vực cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam đạt 62.279 chiếc với trị giá gần 1,03 tỷ USD, tăng 1,37% về lượng và tăng 1,59% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025; chiếm tỷ trọng 64,94% tổng lượng ô tô nhập khẩu của Việt Nam (thu hẹp so với mức tỷ trọng 73,17% của 5 tháng đầu năm 2025).

Trong đó, Indonesia tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 38.478 chiếc, tăng 17,98% (chiếm tỷ trọng 61,78% tổng lượng ô tô nhập khẩu từ ASEAN).

Nhập khẩu xe từ Indonesia vẫn giữ vững vị trí vì mức ưu đãi thuế nhập khẩu 0% từ RCEP và ATIGA đối với ô tô đạt tỷ lệ nội địa hóa nội khối giúp xe từ Indonesia duy trì sức hút.

Riêng trong tháng 5/2026, xe từ Indonesia tăng đột biến 200,11% về lượng và 217,47% về trị giá chỉ trong một tháng. Sự ồ ạt của các dòng xe phổ thông, xe đa dụng (MPV) giá rẻ từ Indonesia chính là nguyên nhân cốt lõi đẩy tổng lượng xe nhập khẩu cả nước tăng 43,12%, đồng thời kéo đơn giá trung bình của toàn thị trường giảm xuống 11,80%.

Nhập khẩu từ Thái Lan chiếm tỷ trọng 38,22% tương đương với 23.801 xe, giảm 17,43% so với cùng kỳ. Xe Thái Lan chịu áp lực trực tiếp từ xe Indonesia ở phân khúc xe bình dân. Với đơn giá cao hơn đáng kể (Thái Lan là ~20,6 nghìn USD so với Indonesia là ~13,9 nghìn USD), xe Thái Lan đang mất dần lợi thế cạnh tranh về giá trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Trung Quốc là thị trường cung cấp ô tô lớn thứ hai cho Việt Nam trong tháng đầu năm 2026 đạt 29.036 chiếc và trị giá 1,04 tỷ USD, tăng 60,37% về lượng và tăng 73,74% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025; chiếm tỷ trọng 30,28% tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả nước (mở rộng so với tỷ trọng 21,56% của cùng kỳ năm 2025). Trung Quốc đang sở hữu chuỗi cung ứng xe điện (EV) và xe hybrid tối ưu toàn cầu.

Làn sóng các thương hiệu ô tô Trung Quốc liên tục đổ bộ, ra mắt các dòng xe giàu công nghệ với giá cạnh tranh đã thu hút lượng lớn người tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời, việc nhập khẩu lượng lớn xe tải, xe chuyên dụng và xe khách (vốn có giá trị cao) từ Trung Quốc giúp kim ngạch nước này tăng vọt.

Tiếp đến là các thị trường: Nhật Bản, EU, Ấn Độ, Hoa Kỳ …

Về giá xe nhập khẩu, đơn giá ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 5/2026 đạt trung bình 23.078 USD/chiếc, giảm 11,8% so với tháng 4/2026 nhưng tăng 3,32% so với tháng 5/2025.

Tính trung bình 5 tháng đầu năm 2026, giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào nước ta đạt 23.928 USD/chiếc, tăng 10,09% so với cùng kỳ 2025.

Xét về từng thị trường, đơn giá nhập khẩu bình quân ô tô nguyên chiếc từ thị trường Ấn Độ có mức thấp nhất 5.189 USD/chiếc (giảm 88,58% so với cùng kỳ). Vì vậy mà lượng xe nhập từ thị trường này tăng cao đột biến 37.900% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, giá nhập từ thị trường Nga đạt cao nhất 321.256 USD/chiếc, tăng mạnh 393,57%; nhập từ Hàn Quốc giá cũng tăng mạnh 76,88% đạt 96.655USD/chiếc.