Thị trường ô tô nửa đầu năm: Xe nhập khẩu "lên ngôi"

ANTD.VN - Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu nửa đầu năm đạt gần 121.200 chiếc, tăng 18%, trong khi lượng tiêu thụ cũng tăng mạnh 23%.

Theo số liệu thống kê sơ bộ vừa được Cục Hải quan, trong tháng 6/2026, cả nước nhập khẩu 25.609 ô tô nguyên chiếc các loại, đạt kim ngạch 579,2 triệu USD. Con số này tăng 7,9% về lượng và tăng 5,8% về trị giá so với tháng trước.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp lượng nhập khẩu ô tô phục hồi sau khi liên tục giảm các tháng đầu năm. Trước đó, trong tháng 5, lượng ô tô nguyên chiếc đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng mạnh 43,1% về lượng, tương ứng tăng thêm 7.150 xe so với tháng trước, đạt 23.730 chiếc.

Đà phục hồi của thị trường chủ yếu đến từ hai nhóm xe có nhu cầu lớn là ô tô dưới 9 chỗ và ô tô vận tải. Trong đó, ô tô dưới 9 chỗ đạt 17.975 chiếc, tăng 9,1% so với tháng trước và chiếm hơn 70% tổng lượng xe nhập khẩu. Nhập khẩu xe tải đạt 4.789 chiếc, tăng 19,2% về lượng và tăng 25,6% về trị giá, là nhóm có tốc độ tăng cao nhất trong tháng.

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc phục hồi mạnh 2 tháng trở lại đây

Về thị trường nhập khẩu, dẫn đầu là Indonesia với 11.608 chiếc trong tháng 6, tiếp theo là Thái Lan với 7.186 chiếc, và Trung Quốc với 5.699 chiếc. Tổng cộng, ba thị trường này chiếm tới 96% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam.

Với sự phục hồi tương đối tốt 2 tháng qua, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 121.189 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng trị giá 2,87 tỷ USD, tăng 18% về lượng và tăng 28,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, ô tô dưới 9 chỗ đạt 80.487 chiếc, tăng 2,8%; riêng ô tô vận tải đạt 22.668 chiếc, tăng tới 83,8%, cho thấy nhu cầu bổ sung phương tiện phục vụ sản xuất, vận tải và logistics tiếp tục duy trì ở mức cao.

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc phục hồi trong bối cảnh thị trường tiêu thụ trong nước cũng tăng khá mạnh.

Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy tính riêng tháng 6/2026, toàn thị trường bán ra 31.104 xe, tăng 4% so với tháng trước. Dù vẫn giảm nhẹ 2,7% so với cùng kỳ năm 2025, đây vẫn là tín hiệu tích cực cho thấy đà hồi phục ổn định.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số toàn thị trường đạt 149.761 xe, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm nhấn nổi bật trong nửa đầu năm nay là sự bứt phá của nhóm xe nhập khẩu nguyên chiếc. Trong tháng 6, doanh số bán xe nhập khẩu đạt 18.563 xe, tăng 10% so với tháng trước. Trái lại, xe sản xuất, lắp ráp trong nước giảm 4%, chỉ đạt 12.541 xe.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh số xe nhập khẩu tăng tới 23% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng trưởng khiêm tốn 7% của xe lắp ráp nội địa.