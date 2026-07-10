ANTD.VN - Liên quan đến vụ lật tàu chở hàng, số hiệu HP-4914, tại khu vực biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 14h00 ngày 9/7, lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất tích.

Chiếc tàu chở hàng bị lật úp

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu HP-4914 do ông Vũ Thành Long (trú tại thành phố Hải Phòng) làm thuyền trưởng có 5 người.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBND đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu, Công an đặc khu, Đồn Biên phòng Hạ Long cùng các lực lượng liên quan khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã ứng cứu được 3 người và đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn cấp cứu, gồm ông Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở và ông Nguyễn Văn Cương, cùng trú tại phường Đại Năng, TP Hải Phòng.

Nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu hàng trên biển Vân Đồn

Tiếp tục tìm kiếm hai người còn mắc kẹt, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thuyền viên Trương Văn Phượng (sinh năm 1973), và hiện đang tiếp tục tìm kiếm thuyền viên mất tích còn lại là ông Trương Văn Hạnh (sinh năm 1978, em trai ông Phượng).

Hiện các lực lượng gồm Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Đặc khu Vân Đồn, Đồn Biên phòng Hạ Long, Ban CHQS Đặc khu Vân Đồn, Công an Đặc khu Vân Đồn và ngư dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.