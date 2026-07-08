Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp giúp Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai

Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam tham gia tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân tại Venezuela

Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép ngày 24/6/2026 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.