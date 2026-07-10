HĐND Hà Nội sẽ chất vấn về úng ngập đô thị, tái chất vấn về triển khai bữa ăn bán trú

ANTD.VN - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tái chất vấn về việc triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; chất vấn về úng ngập đô thị trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại hội nghị

Sáng 10/7, HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (kỳ họp thứ 5) của HĐND TP Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đinh Quốc Hùng cho biết, kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội dự kiến xem xét 48 nội dung, gồm 16 báo cáo (trong đó có 07 báo cáo trình bày tại kỳ họp; 09 báo cáo không trình bày tại kỳ họp) và 32 dự thảo nghị quyết.

Cụ thể, HĐND TP dự kiến xem xét, thông qua 31 Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2026 của thành phố Hà Nội; Nhóm lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách; Nhóm lĩnh vực Văn hóa - Xã hội về: Quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026 – 2027; Quy định giá dịch vụ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, học sinh trung học phổ thông chuyên tiệm cận quốc tế, sử dụng ngân sách nhà nước của Hà Nội…

Nhóm lĩnh vực Pháp chế xem xét Đề án "Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động; bảo đảm trang bị, thiết bị cho lực lượng Phòng không nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 và những năm tiếp theo" và ban hành Quy định về nội dung chi, mức chi hỗ trợ đối với lực lượng Phòng không nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội; Đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn năm 2026…

Nhóm lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030.

Nhóm lĩnh vực Đô thị xem xét Nghị quyết về: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Tại kỳ họp này, HĐND TP dự kiến tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội và Đô thị, cụ thể: Tái chất vấn về việc thực hiện Nghị quyết số 436 ngày 10/7/2025 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 25 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với việc triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. HĐND TP dự kiến chất vấn về úng ngập đô thị trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho hay, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét nghị quyết nội dung là 48 nội dung. Trong đó có những quy định liên quan đến Luật Thủ đô năm 2026.

Luật Thủ đô năm 2026 cùng các cơ chế, chính sách đặc thù là lợi thế lớn Trung ương dành cho Hà Nội. Đến nay, những điểm nghẽn về thể chế đã được tháo gỡ, thành phố cần khẩn trương đưa các cơ chế vào thực tiễn để sớm phát huy hiệu quả.

"Bên cạnh đó, Hà Nội và TP. HCM là hai đầu tàu kinh tế của cả nước sẽ phải cố gắng quyết tâm để làm thế nào GRDP tăng trưởng hai con số trong năm nay. Để thực hiện được mục tiêu này cần sự quyết tâm và một cái sự vào cuộc của tất cả của cả hệ thống chính trị.

Chắc chắn với vai trò của HĐND TP thì phải làm thế nào để các cơ chế, chính sách khi ban hành ra nó đi vào cuộc sống và có tính khả thi cao" - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định.