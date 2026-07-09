Quyền Tổng thống Venezuela tri ân các quốc gia hỗ trợ xử lý hậu quả động đất

ANTD.VN - Quyền Tổng thống Rodriguez bày tỏ sự biết ơn của Venezuela đối với các quốc gia đã hỗ trợ nước này, khẳng định ưu tiên hiện nay là tập trung phục hồi, tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng.

Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cảm ơn các quốc gia đã cung cấp viện trợ nhân đạo hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất tại Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/7, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã cảm ơn các quốc gia đã cung cấp viện trợ nhân đạo hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất xảy ra tại nước này hồi cuối tháng 6.

Phát biểu sau khi đến thăm một trung tâm tiếp nhận hàng cứu trợ ở thủ đô Caracas, bà Rodriguez cho biết hơn 2.000 tấn hàng viện trợ quốc tế đang được phân loại để chuyển tới các khu tạm cư dành cho người dân bị ảnh hưởng động đất ngày 24/6.

Bà Rodriguez nhấn mạnh Venezuela luôn biết ơn các quốc gia, người dân và chính phủ trên thế giới đã dang tay hỗ trợ trong thời điểm khó khăn. Theo bà, các nước tài trợ có thể theo dõi quá trình sử dụng nguồn viện trợ để thấy sự hỗ trợ của mình đã đến với người dân Venezuela.

Quyền Tổng thống Venezuela đề cao sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đã giúp nước này vượt qua giai đoạn khó khăn và khẳng định ưu tiên hiện nay là tập trung vào công tác phục hồi, tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, Liên hợp quốc đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp, huy động 296 triệu USD, nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ và phục hồi tại Venezuela trong bối cảnh số người thiệt mạng đến nay đã vượt 3.800.

Điều phối viên phụ trách cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc Tom Fletcher cho biết khoản kinh phí trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ khẩn cấp cho khoảng 1,3 triệu người trong vòng 6 tháng tới.

Ông Fletcher đánh giá cộng đồng quốc tế đã bắt đầu tăng cường hỗ trợ Venezuela, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ tiếp tục đóng góp để đáp ứng nhu cầu nhân đạo rất lớn sau khi xảy ra một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất khu vực Mỹ Latinh trong nhiều năm qua.

Cũng tại cuộc họp, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil kêu gọi các quốc gia đang phong tỏa tài sản của nước này sớm xây dựng lộ trình giải phóng các khoản tiền bị đóng băng để phục vụ công tác tái thiết. Theo ông Gil, nhiều tài sản của Nhà nước Venezuela ở nước ngoài, trong đó có vàng đang được lưu giữ tại Anh và các khoản tài chính bị phong tỏa tại Mỹ, vẫn chưa được giải ngân do các biện pháp trừng phạt.

Trước đó, Chính phủ Mỹ đã quyết định tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Venezuela trong thời hạn 4 tháng nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ sau động đất.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, trận động đất kép có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24/6 đã gây thiệt hại khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương gần 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Venezuela. Thảm họa cũng khiến sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Caracas bị hư hại và hiện vẫn chưa thể khai thác các chuyến bay thương mại.

Hai tuần sau thảm họa, phần lớn lực lượng cứu hộ quốc tế đã kết thúc hoạt động tìm kiếm người sống sót. Chính phủ Venezuela cho biết đến ngày 8/7, số người thiệt mạng đã tăng lên 3.811 người, gần 17.000 người bị thương và khoảng 18.000 người mất nhà cửa. Theo số liệu chính thức, trận động đất đã làm sập 190 tòa nhà và gây hư hại cho thêm 856 công trình.

Hàng nghìn người dân vẫn sống trong cảnh thấp thỏm chờ kết quả đánh giá mức độ an toàn của những ngôi nhà bị hư hại, khi nguy cơ phải rời bỏ nơi ở ngày càng hiện hữu. Các kỹ sư và kiến trúc sư đang tiến hành kiểm định hàng nghìn ngôi nhà tại bang La Guaira - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Những công trình được xác định an toàn sẽ được dán nhãn xanh, nhà cần sửa chữa mang nhãn vàng, còn các công trình có nguy cơ sập đổ sẽ dán nhãn đỏ và buộc phải sơ tán. Tuy nhiên, giới chức địa phương nhấn mạnh việc dán nhãn đỏ không đồng nghĩa công trình chắc chắn phải phá bỏ mà còn cần trải qua quá trình đánh giá kỹ thuật chi tiết để xác định khả năng sửa chữa.

Nhiều hộ dân cho biết họ vẫn nuôi hy vọng có thể sửa chữa nhà cửa thay vì phải phá bỏ hoàn toàn, trong khi không ít người đã dựng lều tạm ngay gần nơi ở để chờ quyết định của chính quyền.

Bên cạnh những mất mát về người và tài sản, nhiều nạn nhân sống sót sau trận động đất kép tại Venezuela đang phải đối mặt với những sang chấn tâm lý kéo dài. Hiện nay, các nhóm chuyên gia tâm lý của tổ chức phi chính phủ Première Urgence Internationale đã triển khai tư vấn tâm lý miễn phí tại các khu tạm cư và khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của động đất.

Các chuyên gia cho biết nhiều người có biểu hiện rối loạn căng thẳng sau sang chấn như luôn cảm giác mặt đất tiếp tục rung chuyển, mất ngủ, lo âu kéo dài hoặc thậm chí mặc cảm vì bản thân còn sống trong khi người thân thiệt mạng.

Theo các nhà tâm lý học, việc giúp các nạn nhân chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục tinh thần, bởi nhiều người có xu hướng kìm nén đau buồn, làm gia tăng tác động tiêu cực đối với cả sức khỏe tinh thần và thể chất.

Một trong những nỗi lo phổ biến nhất của người dân là sợ quay trở lại sinh sống trong những tòa nhà từng trải qua động đất. Các chuyên gia nhận định đây là phản ứng thường gặp sau thảm họa và quá trình vượt qua nỗi sợ này có thể kéo dài.