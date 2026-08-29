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Pháp luật

Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nguy hiểm.

Thực hiện công tác đấu tranh, phòng ngừa và trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh và truy bắt các đối tượng đang bị truy nã, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

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Đối tượng Nguyễn Văn Tịnh

Qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn và quản lý đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tịnh (SN 1990, trú tại thôn Hoà Vang 3, xã Hưng Lộc, thành phố Huế) theo Quyết định truy nã Đặc biệt nguy hiểm ngày 10/07/2026 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bằng tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết tâm đấu tranh với tội phạm, đơn vị đã khẩn trương xác minh, lần theo các thông tin liên quan, xác định nơi đối tượng đang lẩn trốn và tổ chức bắt giữ thành công. Việc bắt giữ đối tượng truy nã góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.

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Từ khóa:

#Truy nã

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