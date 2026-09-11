Tuyên truyền chính sách thuế qua tin nhắn điện thoại

ANTD.VN - Thuế TP Hà Nội sẽ sử dụng tin nhắn văn bản trên điện thoại với tên hiển thị “THUE_HANOI” để tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế.

Thuế TP Hà Nội cho biết, thực hiện định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, đồng thời đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan này đã triển khai kênh lan tỏa chính sách, pháp luật thuế qua tin nhắn văn bản trên điện thoại với tên hiển thị “THUE_HANOI”.

Các chính sách, pháp luật thuế sẽ được gửi đến người nộp thuế qua tin nhắn SMS

Thông qua kênh tin nhắn này, các cá nhân, hộ kinh doanh trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện với các thông tin liên quan đến chính sách, pháp luật thuế; hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế; các mốc thời gian, thủ tục cần lưu ý và những nội dung tuyên truyền, hỗ trợ cần thiết trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc triển khai kênh “THUE_HANOI” nhằm: Lan tỏa kịp thời các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật về thuế đến cá nhân, hộ kinh doanh; Đôn đốc kịp thời đối với các nội dung, thời hạn thực hiện nghĩa vụ thuế, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc thực hiện không đúng quy định;

Đồng thời, góp phần nâng cao tính chủ động, ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế; Tạo thêm một kênh thông tin chính thống, thuận tiện, nhanh chóng, đồng hành cùng cá nhân, hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị các cá nhân, hộ kinh doanh thường xuyên kiểm tra tin nhắn trên điện thoại để kịp thời tiếp nhận các thông tin, hướng dẫn và thông báo được gửi từ kênh “THUE_HANOI”.

“Thuế thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa các kênh hỗ trợ, hướng tới mục tiêu đưa chính sách thuế đến gần người nộp thuế hơn, đúng lúc, đúng nội dung và dễ tiếp cận, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế trên địa bàn Thủ đô” – cơ quan Thuế cho biết.