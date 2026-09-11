Giới thiệu hơn 100 đặc sản của tỉnh Cao Bằng với người dân Hà Nội

ANTD.VN - Trong ba ngày 11-13/9, hơn 100 đặc sản từ các vùng nguyên liệu, làng nghề của tỉnh Cao Bằng được giới thiệu tại 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trong chương trình “Sức sống hàng Việt”.

Đặc sản Cao bằng được giới thiệu tại 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Nổi bật là miến dong Phia Đén, hạt dẻ Quây Sơn, bánh khảo, Khảu Sli, mật ong người Tày cùng các sản phẩm chế biến từ nông sản vùng cao như: bún ngô, bún cẩm, bún gấc, bún gạo lứt huyết rồng, bún rau củ, măng khô, măng bào Bảo Lạc, nấm hương, mộc nhĩ và thịt ba chỉ hun khói.

Nhóm trà, quà tặng có trà chàm tía (Xỏm Đeng), Lục Trà, Hồng Trà, Trà Olong và các bộ quà “Tinh hoa miền non nước”, “Tứ trà miền non nước”. Trong nhóm hàng thủ công, dao Phúc Sen gắn với nghề rèn truyền thống của người Nùng An được giới thiệu cùng tranh, túi thổ cẩm Quây Sơn và Nùng Indigo.

Các mặt hàng do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lựa chọn, đề xuất tham gia, tập trung vào những sản phẩm đặc trưng, có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Việc đưa hơn 100 mặt hàng về Hà Nội góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ cho đặc sản Cao Bằng, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng Thủ đô trực tiếp trải nghiệm, lựa chọn và đánh giá sản phẩm tại điểm bán.

Ông Trần Hữu Linh- Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Cao Bằng mang đến “Sức sống hàng Việt” những sản phẩm đặc trưng của vùng đất biên cương, qua đó mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường Thủ đô cho doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất địa phương. Điểm cốt lõi của chương trình là đưa hàng hóa đến trực tiếp người tiêu dùng, gắn giới thiệu sản phẩm với bán hàng và tiếp nhận phản hồi từ thị trường.

Không chỉ bán trực tiếp tại 62 Tràng Tiền, sản phẩm Cao Bằng còn được đưa lên nền tảng TikTok qua phiên livestream từ 19h30 đến 22h30 ngày 11/9 trên kênh “Cục Quản lý và Phát triển TTTN”. Các đơn vị tham gia có thể giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem và hỗ trợ mua hàng ngay trên nền tảng số.

“Cao Bằng – Hương vị biên cương” mở cửa từ 09h00 đến 21h00, ngày 11–13/9/2026, tại 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người dân và du khách có thể trực tiếp tham quan, tìm hiểu, thưởng thức và mua các sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng tại chương trình.