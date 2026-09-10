Chính thức cấm kinh doanh "khí cười", cắt giảm 62 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

ANTD.VN - Sáng nay, 10/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 15 luật, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư với nhiều quy định mới quan trọng.

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư gồm 3 điều và 1 Phụ lục, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Điểm sáng lớn nhất của Luật sửa đổi lần này là tinh thần cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, chuyển tư duy quản lý nhà nước từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm". Thông qua việc rà soát toàn diện và đánh giá mức độ rủi ro, Luật đã mạnh tay cắt giảm 62 ngành, nghề và sửa đổi 14 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư 2025.

Sự thay đổi này không chỉ giúp xóa bỏ bớt các rào cản bất hợp lý, tạo sự thông thoáng cho cộng đồng doanh nghiệp mà còn đưa môi trường đầu tư của Việt Nam tiếp cận gần hơn với các thông lệ quốc tế.

Đồng thời, Luật đã giao các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm rà soát toàn diện pháp luật chuyên ngành để xử lý đồng bộ các quy định trực tiếp hoặc gián tiếp đặt ra điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề được cắt giảm, trên cơ sở đó quy định giải pháp, phương án quản lý thay thế (trong trường hợp cần thiết) bảo đảm thực chất, khả thi, không phát sinh giấy phép, thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh dưới hình thức khác hoặc tạo khoảng trống pháp lý trong quá trình quản lý nhà nước.

Quang cảnh buổi họp báo

Bên cạnh chính sách mở đường cho doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi vẫn giữ vững nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sức khỏe người dân.

Đáng chú ý, Luật bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O (thường được gọi là "bóng cười") đối với mục đích sử dụng cho con người qua đường hô hấp từ ngày 1/1/2027. Quy định này chỉ ngoại trừ các trường hợp phục vụ y tế, công nghệ thực phẩm, nghiên cứu khoa học hoặc mục đích khác theo hướng dẫn của Chính phủ.

Cùng với đó, Luật bổ sung “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực của cơ sở kinh doanh được ủy quyền” vào Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Việc quy định điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề này nhằm tăng cường sự kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh có nhiều nguy cơ phức tạp liên quan an ninh quốc gia, theo đó hạn chế tối đa các cá nhân, tổ chức không đáp ứng điều kiện để làm việc tại các trung tâm tiếp nhận thị thực được ủy quyền nhằm phòng ngừa rủi ro lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân cũng như nguy cơ móc nối, tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp cùng Bộ Công an và các đơn vị liên quan tích cực hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành và đẩy mạnh tuyên truyền để đưa Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.