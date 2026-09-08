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Truy tìm đối tượng liên quan vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

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A.N

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hiền tố giác Bùi Thị Thúy có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 16/08/2022 tại số 7A ngách 32/43 An Dương,phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội (nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội)

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Đối tượng Bùi Thị Thúy

Quá trình điều tra xác định đối tượng liên quan là Bùi Thị Thúy, sinh năm: 1989; nơi thường trú: số 37 ngõ 76 An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội (nay là phường Hồng Hà, Hà Nội), số CCCD: 034189010709. Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được Bùi Thị Thúy đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Bùi Thị Thúy ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Cán bộ điều tra Trịnh Hoàng Anh, SĐT: 0912139268) để giải quyết vụ việc theo quy định.

Từ khóa:

#Đối tượng Bùi Thị Thúy

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