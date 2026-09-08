Truy tìm đối tượng liên quan vụ việc

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết đơn tố giác tham ô tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh – chi nhánh quận Tây Hồ, địa chỉ: số 1 ngõ 374 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội (nay là phường Hồng Hà, Hà Nội) vào ngày 17/04/2023.

Đối tượng Trần Công Hải

Quá trình điều tra xác định đối tượng liên quan là Trần Công Hải, sinh năm 1981, nơi thường trú: TDP Nhật Tảo 4, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội), số CCCD: 001081000302. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được Trần Công Hải đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Trần Công Hải ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Cán bộ điều tra Trịnh Hoàng Anh, SĐT: 0912139268) để giải quyết vụ việc theo quy định.