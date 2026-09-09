Phát hiện khoảng 1.000 bộ quần áo trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ

ANTD.VN - Quá trình kiểm tra hành chính, tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội phát hiện một chiếc xe tải chở 1.000 bộ quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khoảng 12h20 ngày 30-8-2026, trong quá trình vũ trang tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội phát hiện một xe ô tô chở số lượng lớn quần áo trẻ em không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác bàn giao Lái xe cùng tang vật cho CAP Tùng Thiện

Cụ thể, khi tuần tra đến phố Thanh Vị, khu vực trước cổng Trường Tiểu học Sơn Lộc, phường Tùng Thiện, Hà Nội, tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29E-557.XX đang dừng, đỗ dưới lòng đường để vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 8 bao tải màu đen chứa số lượng lớn quần áo trẻ em. Người điều khiển phương tiện được xác định là N.A.S (SN 1993) trú tại Sơn Tây, Hà Nội.

Qua kiểm tra và lời khai ban đầu của lái xe, số hàng hóa trên ước khoảng 1.000 bộ quần áo trẻ em.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa.

Tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời bàn giao người điều khiển phương tiện cùng toàn bộ 8 bao tải hàng hóa cho Công an phường Tùng Thiện tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.