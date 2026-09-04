Truy xét, bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Sơn (SN 1994, trú tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12-2025 đến tháng 4-2026, trên địa bàn các xã Hoạt Giang và Cẩm Tân liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập nhà dân, cậy phá cửa, két sắt để trộm cắp tiền, vàng với giá trị lớn. Mới đây nhất, ngày 19-8-2026, tại xã Vĩnh Lộc, một hộ dân bị kẻ gian đột nhập, cậy phá két sắt lấy trộm 13 chỉ vàng, trị giá gần 178 triệu đồng.

Đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định các vụ trộm đều do một đối tượng thực hiện. Đối tượng thường di chuyển đến những địa bàn cách xa nơi gây án từ 70 đến 100 km, sau đó trộm xe đạp, xe máy làm phương tiện di chuyển đến các hộ dân nằm biệt lập, xa khu dân cư, ít camera giám sát. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đột nhập vào nhà, cậy phá cửa, két sắt để trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp xong, gã bỏ lại phương tiện ở những nơi công cộng, ít gây sự chú ý như nhà gửi xe bệnh viện, hoặc tuyến giao thông vắng người qua lại, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Xác định đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động liên tuyến, liên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh, đồng thời phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an các xã, phường tập trung rà soát, xác minh làm rõ thủ đoạn gây án của đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp phát huy sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an nhanh chóng xác định, bắt giữ Nguyễn Quý Sơn là thủ phạm đã gây ra các vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quý Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.