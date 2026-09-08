Truy tìm đối tượng liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản,xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế và TM Tổng hợp Sông Hồng, địa chỉ: số 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội (nay là phường Hồng Hà, Hà Nội) vào ngày 02/01/2020.

Đối tượng Đỗ Trường Tam

Quá trình điều tra xác định đối tượng liên quan là Đỗ Trường Tam (sinh năm: 1982, CCCD số: 034082025846, nơi thường trú: tổ 16 khu 2 phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - nay là phường Việt Trì, Phú Thọ). Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được Đỗ Trường Tam đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều trađã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Đỗ Trường Tam ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Cán bộ điều traChu Mạnh Hùng, SĐT: 0949329898) để giải quyết vụ việc theo quy định.