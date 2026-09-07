Vận động thành công đối tượng trộm cắp xe máy ra tự thú

ANTD.VN - Tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy, Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã tổ chức rà soát, xác định đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Hùng, vận động đối tượng ra tự thú.

Cuối tháng 8-2028, Công an phường Đại Mỗ tiếp nhận trình báo của anh C.V.T trú tại địa bàn về việc bị trộm cắp xe máy BKS 18B2-523.18 tại tổ dân phố Ngọc Trục, phường Đại Mỗ.

Phạm Văn Hùng tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đại Mỗ đã triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, xác định được đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Hùng (SN 2005) trú tại tổ dân phố Ngọc Trục, phường Đại Mỗ và đã tích cực vận động đối tượng ra tự thú.

Ngày 29-8-2026, H đã đến trụ sở Công an phường để làm việc; thừa nhận đã trộm cắp chiếc xe của anh T và mang đi cầm cố với giá 13 triệu đồng.

Hiện Công an phường Đại Mỗ đã lập hồ sơ để xuất xử lý đối tượng về hành vi Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.