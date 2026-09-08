Doanh nghiệp không đăng ký, đăng ký không đầy đủ số người thuộc diện tham gia BHXH… là hành vi trốn đóng

ANTD.VN - Đại diện Bảo hiểm Xã hội Hà Nội nhấn mạnh, doanh nghiệp không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, nếu quá thời hạn 60 ngày theo quy định thì bị xác định là hành vi trốn đóng…

Ông Ngô Trung Tứ, Phó Trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia - BHXH TP Hà Nội phổ biến quy định mới

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội vừa tổ chức buổi làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp về việc tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động thuộc địa bàn 4 phường (Hà Đông, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng)…

Thông tin tại đây, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia – BHXH TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, BHXH thành phố đã phối hợp với cơ quan Thuế thành phố Hà Nội rà soát các đơn vị đăng ký kinh doanh có sử dụng lao động nhưng chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH cho người lao động theo quy định.

Trên cơ sở kết quả rà soát, BHXH TP Hà Nội đã gửi Thông báo đến các đơn vị. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; chưa có báo cáo, giải trình với cơ quan BHXH về việc tham gia BHXH cho người lao động; chưa gửi báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định.

Vì thế, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc trên cơ sở chia sẻ, đối chiếu dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Phổ biến một số nội dung liên quan đến đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định mới, ông Ngô Trung Tứ, Phó Trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia – BHXH TP Hà Nội nhấn mạnh các quy định về việc thực hiện trách nhiệm đăng ký, đóng BHXH, BHTN đầy đủ, đúng thời hạn; trong đó lưu ý các hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN.

Theo đó, trường hợp đơn vị không thực hiện đóng BHXH theo thời hạn quy định thì được xác định là chậm đóng.

Đối với trường hợp không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người thuộc diện tham gia, nếu quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định mà vẫn không thực hiện thì có thể bị xác định là hành vi trốn đóng theo quy định của pháp luật.

Ông Ngô Trung Tứ cũng lưu ý việc nhiều đơn vị đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thấp hơn quy định; không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền phải đóng sau thời hạn theo quy định...

Phó Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Đàm Thị Hòa chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Trên cơ sở đó, đại diện BHXH TP Hà Nội đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp chủ động rà soát tình hình sử dụng lao động, đăng ký tham gia và đóng BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời khắc phục tình trạng chậm đóng, đóng thiếu hoặc đóng chưa đầy đủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đối với trường hợp đơn vị có người thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc nhưng chưa thực hiện đăng ký, đóng theo quy định, cơ quan BHXH sẽ thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền; đồng thời phối hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến nội dung này, BHXH Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHTN, BHYT.

Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cho biết, thời gian gần đây, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính có nhiều nội dung mới liên quan trực tiếp đến lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT. Việc cập nhật, thống nhất cách hiểu và áp dụng các quy định mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh công tác kiểm tra ngày càng đòi hỏi cao hơn về tính chuyên nghiệp, chính xác và chặt chẽ.

Ông Hòa đề nghị trong 4 tháng cuối năm 2026, cần tăng cường công tác kiểm tra, nhất là đối với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH; thực hiện nghiêm các quy định. Cùng với xử phạt, cần chú trọng theo dõi việc chấp hành quyết định, bảo đảm đầy đủ các nghĩa vụ khắc phục hậu quả; chủ động nhận diện nguy cơ, dấu hiệu vi phạm và tăng cường phối hợp giữa bộ phận kiểm tra với các đơn vị nghiệp vụ về thu, giải quyết chế độ BHXH, BHYT và các đơn vị liên quan, bảo đảm xử lý vụ việc trên cơ sở đầy đủ thông tin, chính xác, thống nhất.