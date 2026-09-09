Hai người phụ nữ lĩnh án từ việc tranh chấp khoảng không tại khu vực sinh sống

ANTD.VN - Sau 2 ngày xét xử, chiều 8-9, Tòa án nhân dân Khu vực 3 - Hà Nội đã tuyên án phạt hai bị cáo trong vụ án tranh chấp khoảng không, xảy ra trên đường Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội...

Tòa án nhân dân Khu vực 3 - Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Kim Ngân (SN 1991, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng và bị cáo Phạm Thị Lan Hương (SN 1982, cũng trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị tuyên phạt 6 tháng tù (hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng) cùng về tội “ Gây rối trật tự công cộng”.

Phiên tòa xét xử hai người tranh chấp khoảng không làm mất trật tự trị an.

Vụ án này thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận bởi sự thường xuyên va chạm, mâu thuẫn, thách thức gay gắt giữa thành viên gia đình 2 bị cáo, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Chính quyền sở tại cũng đã phải đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc “làm rõ những đối tượng có hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 3 - Hà Nội, khoảng 17h ngày 2-7-2024, tại khu vực trước số nhà 496 Trần Khát Chân, Hoàng Kim Ngân và Phạm Thị Hương đã xô xát, cãi chửi nhau gây mất trật tự công công, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguyên nhân xuất phát từ việc tranh chấp khoảng không giữa hai gia đình Ngân và Hương tại địa chỉ số 494 và số 496 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (nay là phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) dẫn đến mâu thuẫn kéo dài. Các thành viên của hai gia đình này thường xuyên xảy ra va chạm, cãi chửi nhau gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Do hành vi của các đối tượng gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn nên ngày 17-7-2024, UBND phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng (cũ) đã có công văn gửi các cơ quan chức năng, trong đó nêu rõ: “Để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ổn định dư luận, UBND phường đề nghị làm rõ những đối tượng có hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực và địa phương”.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Kim Ngân thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Phạm Thị Lan Hương khai báo có mức độ về hành vi phạm tội. Khi nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Hương tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã căn cứ vào lời khai của bị cáo Ngân và người làm chứng, căn cứ vào Biên bản xác minh vụ việc ngày 15-11-2024 của Công an quận Hai Bà Trưng (cũ) cùng nhiều tài liệu liên quan và kết luận bị cáo Hương có hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây tâm lý xấu, ảnh hưởng hoạt động bình thường của người dân. Do vậy, việc truy tố và xét xử các bị cáo là cần thiết để có tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử đã cân nhắc nhân thân bị cáo Hoàng Kim Ngân chưa có tiền án tiền sự, khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại khắc phục hậu quả…, nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Ngân.

Đối với bị cáo Phạm Thị Lan Hương, Tòa đánh giá tại phiên tòa bị cáo chưa thực sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chỉ khai nhận một phần hành vi phạm tội nên bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 - Bộ luật Hình sự. Dẫu vậy, Hội đồng xét xử đã xét nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và gia đình có công với cách mạng để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.