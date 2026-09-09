“Ông trùm” đường dây cá độ bóng đá “khủng” cùng 55 đối tượng liên quan bị truy tố

ANTD.VN - Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố “ông trùm” đường dây cá độ bóng đá Hoàng Tạ Minh Cường và 55 bị can liên quan về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2004 đến tháng 9-2005, Hoàng Tạ Minh Cường và đồng phạm nhiều lần tổ chức cho các “con bạc” đánh bạc qua mạng với số tiền đặc biệt lớn để thu lợi bất chính. Đây là đường dây tổ chức cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến bằng cách "ứng trước hạn mức điểm".

Để tạo lập đường dây nêu trên, từ năm 2024, thông qua mạng xã hội, Cường nhận từ đối tượng tên Đức (chưa rõ nhân thân, lai lịch) một tài khoản siêu tổng đại lý KU04, tài khoản thuộc hệ thống nhà cái cá cược trực tuyến Kubet, có hạn mức 7 triệu điểm, giá quy đổi 1 điểm là 6.000 đồng.

Một số bị can trong vụ án.

Sau đó, bị can chia tách tài khoản này thành các tài khoản cấp master, agent và member rồi giao cho nhiều người khác nhau để tổ chức đánh bạc. Cường quy định giá quy đổi 1 điểm từ 10 – 100 nghìn đồng, tạo ra khoản chênh lệch cho người tổ chức được hưởng lợi.

Cường thuê bị can Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán tiền thắng thua cá độ và thu hồi tiền cược từ người đánh bạc. Bị can còn thuê nhóm Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khưng, Trần Văn Huấn, Trần Hữu Quân mở tài khoản tại các ngân hàng để thực hiện và thanh toán tiền đánh bạc.

Từ tháng 9-2024 đến tháng 9-2025, bị can Cường cho Lưu Văn tham gia tổ chức đánh bạc, cho Văn được hưởng lợi và chịu trách nhiệm với tỷ lệ 5% số tiền thắng thua trên các tài khoản giao cho khách.

Viện kiểm sát xác định, Hoàng Tạ Minh Cường giữ vai trò cầm đầu, lấy tài khoản chia tách từ tài khoản tổng đại lý KU04, nâng giá chênh lệch quy đổi điểm.

Tại Cơ quan điều tra (CQĐT), Cường khai nhận đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng. Nhưng căn cứ dữ liệu điện tử thu thập được, CQĐT xác định Cường và đồng phạm tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng.

Ngoài lời khai của Cường, CQĐT chưa thu thập được chứng cứ nào để chứng minh nên kết luận Cường đã tổ chức đánh bạc hơn 88 tỷ đồng, hưởng lợi khoảng 500 triệu đồng.

Từ tháng 7-2024 đến tháng 9-2025, bị can Lưu Văn và Hoàng Tạ Minh Cường tổ chức đánh bạc. Trong đó, Văn được hưởng lợi và chịu trách nhiệm với tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng thua trên các tài khoản chia tách từ tài khoản tổng KU04.

Tháng 3-2025, Lưu Văn thuê Trần Hữu Quân thành lập Công ty TNHH Trần Hữu Quân, mở tài khoản ngân hàng. Sau đó Cường sử dụng tài khoản này để chuyển nhận tiền đánh bạc thắng thua cá độ bóng đá.

Kết quả kiểm tra dữ liệu cho thấy Lưu Văn cùng với Hoàng Tạ Minh Cường tổ chức đánh bạc với số tiền 88 tỷ đồng và Văn được hưởng lợi 115 triệu đồng. Năm 2011, Lưu Văn từng bị TAND TP HCM xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và đã chấp hành xong hình phạt.

Từ tháng 7-2024, bị can Ngô Thanh Tùng làm việc cho Hoàng Tạ Minh Cường. Việc của Tùng là giao tài khoản được chia tách từ tài khoản tổng cho nhiều người đánh bạc, tính tiền thắng thua cá độ.

Mỗi tháng Tùng được trả lương 10 triệu đồng, bị can sử dụng tài khoản của vợ để nhận tiền công. Tổng số tiền công đã nhận là 50 triệu đồng. CQĐT xác định, Cường đã chỉ đạo Tùng giao cho nhiều người đánh bạc với tổng số tiền 88 tỷ đồng.

Tháng 8-2024, bị can Nguyễn Quốc Huy được một đối tượng không rõ lai lịch sử dụng Telegram giao cho một số tài khoản đánh bạc với điểm quy đổi 1 điểm là 8.000 đồng. Bi can này đã giao lại một số tài khoản cho bị can Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Đình Tuấn với giá quy đổi 1 điểm là 10.000 đồng để hưởng chênh lệch. Tổng số tiền Huy tổ chức đánh bạc là hơn 34 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 110 triệu đồng.

Tại CQĐT, các bị can đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với chứng cứ. Riêng bị can Trần Khắc Tâm hiện đang bị truy nã.