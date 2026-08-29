Triển khai mô hình “PCCC Ba nhất – Trải nghiệm để an toàn”

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian gần đây, Công an xã Tây Phương, Hà Nội đã triển khai mô hình Ba nhất “PCCC Ba nhất – Trải nghiệm để an toàn” nhằm tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến đông đảo nhân dân tại các khu dân cư.

Tuyên truyền PCCC cho thanh niên trên địa bàn

Hướng dẫn thanh thiếu niên sử dụng các thiết bị PCCC xách tay

Lực lượng PCCC cơ sở sử dụng các thiết bị chữa cháy đi vào các ngõ nhỏ

Tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền, nâng cao kĩ năng PCCC cho cán bộ, công nhân viên chức, học sinh sinh viên trên địa bàn xã; để người dân chủ động trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Lực lượng Công an xã đã sử dụng loa kéo lưu động tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, khu dân cư, tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC; cảnh báo nguyên nhân thường gặp dẫn đến cháy, nổ, nhất là các sự cố liên quan đến hệ thống điện, thiết bị điện và việc sử dụng lửa, nguồn nhiệt trong sinh hoạt. Đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, kỹ năng thoát nạn an toàn và số điện thoại báo cháy 114.

Sử dụng loa di động, tuyên truyền PCCC

Song song với công tác tuyên truyền, Công an xã Tây Phương tổ chức tập luyện, rà soát phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Nội dung tập luyện tập trung vào quy trình xử lý khi có cháy xảy ra, triển khai lực lượng, phương tiện, sử dụng các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ, phối hợp tổ chức cứu người, cứu tài sản và hướng dẫn sơ tán Nhân dân đến nơi an toàn.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền và tập luyện, Công an xã Tây Phương góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về PCCC của người dân, phát huy hiệu quả phương châm "Phòng ngừa là chính, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong công tác phòng cháy, chữa cháy", hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn xã.