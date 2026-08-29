Hà Nội tặng quà người dân, du khách viếng Lăng Bác

ANTD.VN - Dịp Quốc khánh 2026, Hà Nội tổ chức tặng quà cho nhân dân và du khách đến tham quan, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mới đây, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9/2026.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương đã thông tin về các hoạt động phục vụ nhân dân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, TP Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho nhân dân và du khách đến tham quan, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Nội tặng 45.000 suất quà cho du khách thăm Lăng Bác dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: C.P)

Việc tặng quà cho nhân dân và du khách là hoạt động thường kỳ có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm trong công tác phục vụ, đón tiếp nhân dân và du khách.

Hoạt động này đồng thời góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô.

Ngoài ra, trong 5 ngày nghỉ lễ, Hà Nội triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân và du khách đi lại, trong đó miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị. TP duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày, vận hành các tuyến đường sắt đô thị 2A và 3.1 với tần suất khoảng 10 phút/chuyến, bố trí 42 xe buýt dự phòng để sẵn sàng tăng cường khi lượng hành khách tăng cao.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng yêu cầu các khu, điểm tham quan, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung cấp dịch vụ chủ động bố trí nhân lực, hàng hóa, cơ sở vật chất, tăng cường hướng dẫn và hỗ trợ du khách; Kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai giá dịch vụ, không nâng giá, ép giá khách du lịch. Đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Công tác thu gom, xử lý rác thải, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân, du khách cũng được tăng cường trong suốt kỳ nghỉ lễ.