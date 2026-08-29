Yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh, gỡ 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

ANTD.VN - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Shopee lập tức dừng kinh doanh và gỡ thông tin đối với 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do phát hiện số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm không trùng khớp với hồ sơ được cơ quan quản lý cấp.

11 sản phẩm sử dụng số Giấy tiếp nhận đăng ký không đúng với sản phẩm đã được Cục An toàn thực phẩm cấp phép

Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản yêu cầu sàn thương mại điện tử Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin đối với 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm không đúng với hồ sơ đã được cơ quan này cấp.

Đồng thời, Cục cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội được đề nghị kiểm tra Siêu thị Ba Lan và Công ty vận chuyển TRON.

11 sản phẩm sử dụng số Giấy tiếp nhận đăng ký không đúng với sản phẩm đã được Cục An toàn thực phẩm cấp phép.

Theo Cục An toàn thực phẩm, cơ quan này nhận được đơn tố cáo của công dân liên quan đến dấu hiệu buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng xách tay tại cửa hàng Siêu thị Ba Lan và việc nhập lậu hàng của Công ty vận chuyển TRON.

Qua rà soát các sản phẩm được nêu trong đơn, Cục An toàn thực phẩm xác định có 11 trường hợp sử dụng số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm không đúng với sản phẩm đã được cơ quan này cấp giấy tiếp nhận. Các sản phẩm này được phản ánh đang quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Trong danh sách được Cục An toàn thực phẩm rà soát, nhiều sản phẩm mang thương hiệu OstroVit như Creatine Ostrovit, Creatine monohydrate, Magnesium citrate 400 mg + B6, Ostrovit Omega 3 D3 + K2, Ostrovit Vitamin D3 4000 + K2, Caffeine 200 mg, Ostrovit Zinc Picolinate, CLA+Greentea+L-Carnitine, ZMAdvanced, Ostrovit Ashwagandha vege và Ostrovit L-theanine.

Các số giấy tiếp nhận được sử dụng cho những sản phẩm trên lại tương ứng với các sản phẩm khác đã được Cục An toàn thực phẩm cấp phép công bố. Chẳng hạn, số 1648/2021/ĐKSP được thể hiện trên hồ sơ của một số sản phẩm OstroVit, nhưng theo dữ liệu của Cục, giấy tiếp nhận này được cấp cho sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Elasten do Công ty TNHH Elasten Việt Nam công bố.

Tương tự, số 5221/2024/ĐKSP được sử dụng cho sản phẩm Ostrovit Omega 3 D3 + K2, trong khi hồ sơ do Cục An toàn thực phẩm cấp lại thuộc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calci Lipocan Brios do Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Lê Gia công bố.

Một trường hợp khác, số 186/2024/ĐKSP được thể hiện cùng sản phẩm Ostrovit Vitamin D3 4000 + K2 nhưng hồ sơ được cấp cho sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe MỠ MÁU TW3 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Cục An toàn thực phẩm cũng phát hiện số 4245/2023/ATTP-XNCB được sử dụng cho sản phẩm Caffeine 200 mg, trong khi giấy tiếp nhận tương ứng trong hồ sơ của Cục là Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4245/2023/ĐKSP đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe STAR MEN do Công ty TNHH Dược phẩm Phú Trí Đức công bố.

Với những dấu hiệu trên, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, tiếp tục thông báo tới các sàn thương mại điện tử và các gian hàng kinh doanh trên sàn, trong đó có Shopee, Lazada, yêu cầu ngừng kinh doanh các sản phẩm vi phạm, gỡ bỏ thông tin liên quan và xử lý theo quy định.

Riêng đối với Shopee, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên hệ thống dữ liệu về an toàn thực phẩm theo quy định.

Cục cũng yêu cầu Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin đối với các sản phẩm nằm trong danh sách 11 sản phẩm được xác định có thông tin công bố không khớp.

Cùng với việc yêu cầu các sàn thương mại điện tử xử lý những sản phẩm có dấu hiệu vi phạm, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Siêu thị Ba Lan và Công ty vận chuyển TRON.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm nếu được phát hiện. Cục An toàn thực phẩm đề nghị kết quả kiểm tra phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, nếu quá trình kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, Cục đề nghị chuyển vụ việc đến cơ quan Công an để xử lý theo quy định.