Hà Nội dự kiến miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2027-2028

ANTD.VN - Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, với 1,8 triệu học sinh phổ thông, việc triển khai miễn phí sách giáo khoa cần có thời gian và một lộ trình phù hợp. Dự kiến thực hiện chính sách này từ năm học 2027 - 2028.

Sở GD-ĐT Hà Nội đang phối hợp xin ý kiến của các sở ngành, UBND cấp xã về kế hoạch thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa.

Thông tin mới nhất về chuẩn bị triển khai năm học của Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở này đã hướng dẫn công tác chuẩn bị sách giáo khoa năm học 2026 - 2027, bảo đảm thống nhất từ khâu lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên đến cung ứng, phát hành và sử dụng sách giáo khoa.

Trong năm 2026 - 2027, Hà Nội chưa triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Nghị định số 271/2026/NĐ-CP xác định lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên cả nước từ năm học 2029-2030 (khoản 1 Điều 9). Việc thực hiện sớm hơn được khuyến khích đối với địa phương có khả năng cân đối ngân sách (khoản 2 Điều 9), chứ không phải yêu cầu bắt buộc trong năm học 2026-2027.

Bên cạnh đó, Hà Nội hiện có hơn 1,8 triệu học sinh phổ thông, đây là quy mô rất lớn. Thành phố cần cân đối nguồn ngân sách, đồng thời phải được HĐND thành phố quyết định và bố trí trong dự toán. Vì vậy, việc triển khai cần có thời gian và một lộ trình phù hợp.

Về mặt tổ chức, việc mua sắm sách giáo khoa phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và cần có thời gian chuẩn bị. Nghị định yêu cầu sách phải được nhập kho thư viện trước ngày 15-6 và tổ chức cho học sinh mượn trước ngày khai giảng. Đối với năm học 2026-2027, các mốc thời gian này đã qua.

Ngoài ra, theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, việc tổ chức in và cung ứng sách cần tối thiểu khoảng 6 tháng, trong khi sản lượng in năm 2026 cơ bản đã có địa chỉ cung ứng theo đăng ký của học sinh và nhà trường. Nếu tổ chức đấu thầu vào thời điểm này, rất dễ dẫn đến thiếu, thừa cục bộ, gây lãng phí nguồn lực.

Hiện, Sở GD-ĐT Hà Nội đang phối hợp xin ý kiến của các sở ngành, UBND cấp xã về kế hoạch thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, giáo trình học môn quốc phòng an ninh.

"Dự kiến thực hiện chính sách từ năm học 2027 - 2028 và đảm bảo đến năm học 2029 - 2030, tất cả các học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thành phố quản lý sẽ được hưởng thụ chính sách"- đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết.