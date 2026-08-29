Cắt giảm thủ tục, không cắt giảm trách nhiệm an toàn PCCC

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hà Nội vừa tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ, trong đó lưu ý việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra kết quả nghiệm thu/công tác nghiệm thu về PCCC của Bộ Công an không đồng nghĩa với miễn trách nhiệm bảo đảm an toàn cháy, nổ.

Cán bộ, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu Vực Số 4, đang làm việc hướng dẫn giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC

Hiểu đúng quy định mới, tránh tâm lý chủ quan

Thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18-5-2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở, doanh nghiệp, người đứng đầu cơ sở trên địa bàn nắm rõ những nội dung mới liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Một trong những nội dung được đơn vị tập trung tuyên truyền là việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra kết quả nghiệm thu/công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của Bộ Công an theo chủ trương cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP.

Theo Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và các chủ cơ sở khi thực hiện các thủ tục liên quan đến PCCC; giảm thời gian, hạn chế những thủ tục không cần thiết, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tại các buổi tuyên truyền, hướng dẫn, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4 đã thông tin, giải thích cụ thể để chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp hiểu đúng bản chất của quy định mới. Đặc biệt, đơn vị lưu ý việc bãi bỏ một thủ tục hành chính không đồng nghĩa với việc cơ sở được miễn hoặc giảm trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC.

Từ “chờ kiểm tra” sang chủ động tự chịu trách nhiệm

Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4 nhấn mạnh, trong quá trình đầu tư xây dựng, cải tạo và đưa công trình vào hoạt động, chủ đầu tư, chủ cơ sở vẫn phải chủ động thực hiện đầy đủ các yêu cầu về PCCC; tổ chức thi công, lắp đặt, duy trì hệ thống, phương tiện PCCC theo hồ sơ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định pháp luật có liên quan.

Người đứng đầu cơ sở phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, duy trì các điều kiện an toàn PCCC; bảo đảm hệ thống báo cháy, chữa cháy, phương tiện PCCC và các điều kiện thoát nạn luôn trong trạng thái hoạt động theo yêu cầu. Cùng với đó, cơ sở phải tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ, xây dựng và thực hiện phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp với đặc điểm, tính chất nguy hiểm cháy, nổ của từng công trình.

Đại úy Nguyễn Công Anh, cán bộ Đội CC&CNCH KV Số 4 hướng dẫn Công ty TNHH Minh Việt, giải đáp các vướng mắc của cơ sở trong công tác thẩm duyệt về PCCC

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình chuyển từ tư duy “chờ cơ quan chức năng kiểm tra” sang “chủ động tự kiểm tra, tự chịu trách nhiệm”. Việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm vai trò quản lý nhà nước, mà đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở.

Thông qua công tác tuyên truyền, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4 đề nghị các chủ đầu tư, doanh nghiệp và người đứng đầu cơ sở không có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào cơ quan quản lý nhà nước. Công tác PCCC cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp, gắn chặt với quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh và vận hành công trình.

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định mới về PCCC; đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tinh thần chung là cải cách để phục vụ tốt hơn, cắt giảm thủ tục nhưng không cắt giảm trách nhiệm. Khi mỗi cơ sở chủ động nhận diện nguy cơ, tự kiểm tra và duy trì nghiêm các điều kiện an toàn PCCC, hiệu quả phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở sẽ được nâng lên, góp phần bảo đảm an toàn cho người, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô.