Thăm, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công trên địa bàn xã Hòa Lạc

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Công an xã Hòa Lạc, Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Bộ Công an) và Tập đoàn Phenika tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân Liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Hòa Lạc.

Công an xã Hòa Lạc phối hợp Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Bộ Công an) và Tập đoàn Phenika tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân Liệt sỹ

Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Đoàn công tác do Thượng tá Bùi Đăng Trung, Bí thư Đảng ủy - Trưởng Công an xã Hòa Lạc làm Trưởng đoàn. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Tại các gia đình người có công, Thượng tá Bùi Đăng Trung cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các bác thương binh, bệnh binh, người có công, thân nhân liệt sỹ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Những phần quà được chuẩn bị chu đáo

Đồng thời, đoàn công tác mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xúc động trước sự quan tâm của Đoàn công tác, đại diện các gia đình chính sách bày tỏ niềm vui, sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an và Tập đoàn Phenika.

Đây không chỉ là nguồn động viên tinh thần quý báu mà còn thể hiện sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đối với những người đã có nhiều cống hiến cho đất nước. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa của Công an xã Hòa Lạc, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, bồi đắp đạo lý tri ân trong cán bộ, chiến sĩ.

Qua đó, tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân luôn gần dân, trọng dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.